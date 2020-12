Abra Cadabra sort officiellement son premier album « Product Of My Environment »

Cela fait quelques années qu’Abra Cadabra est apparu sur la scène. La sortie de « Robbery » et son remix ultérieur ont mis beaucoup de gens en garde, mais dans les années qui ont suivi, il a apparemment perdu une partie de cet élan en raison d’un manque de versions cohérentes. Mais quelque chose s’est produit au cours des deux dernières années, en particulier. Il a été en mode go et a laissé tomber certaines des meilleures musiques de sa carrière. Et bien qu’il soit livré emballé, emballé sous forme d’EPS et de singles, il a finalement émergé avec son premier album, Produit de mon environnement. Empilé avec quatorze chansons, le rappeur de Tottenham fait appel à Krept & Konan, Young Adz & Dirtbike LB de D-Block Europe, Kush et Dappy pour donner vie au projet.

Découvrez le nouvel album d’Abra Cadabra ci-dessous.