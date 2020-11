Abra Cadabra encercle le bloc deux fois sur « Spin This Coupe »

Cela fait quatre ans qu’Abra Cadabra a éclaté avec « Robbery ». L’hymne a reçu un remix de Krept & Konan qui a propulsé davantage le London MC sous les feux de la rampe, mais malheureusement, les choses ont semblé relativement stagnantes pendant quelques années. Il a été en plein mouvement tout au long de 2020, livrant banger après banger ainsi que son dernier EP, LOL: L’amour ou la luxure?

Le rappeur est revenu cette semaine avec un autre banger à ajouter à sa liste de bangers publiée cette année. Abra profite des sons tout aussi triomphants et chaotiques de la production de forets au Royaume-Uni alors qu’il livre un banger à haute énergie et fléchit certains de ses flux les plus impressionnants à ce jour.

Cadabra pourrait-il préparer un nouveau projet avant la fin de l’année? Nous ne pouvons qu’espérer. Peep « Spin This Coupe » ci-dessous.

Paroles de citations

Gangstas à gauche et à droite

Continuez à penser que tout est gentil, jusqu’à ce que nous ayons la vie de l’homme

Tu pourrais être un meurtrier, tu aurais pu être un terroriste

On s’en fiche, on gifle juste ces 9

Thеy all stress, come back and I’m bettеr than ever

Et cette fois, je leur saute dessus quand le temps le permet

Gagnants hétéros, pas de L, jusque moi et mes breddas

OFB, Farm Block, allez gettas