Above Suspicion Trailer: Emilia Clarke et Johnny Knoxville font la guerre au FBI

Game of Thrones s’est terminé en 2019 et a emmené Daenerys Targaryen avec lui. Emilia Clarke n’a pas encore signé sur une autre série télévisée, nous devons donc attendre patiemment sa prochaine apparition sur grand écran. Et cela se passe le 14 mai, lorsque l’actrice populaire prend la tête du thriller Lionsgate Au-dessus de la suspicion. Le film fera ses débuts dans certains cinémas et sera disponible partout où vous louez des films. Au-dessus de la suspicion arrivera la semaine suivante sur DVD et Blu-ray, à partir du 18 mai. Aujourd’hui, nous avons la première bande-annonce et l’affiche à découvrir.

Alors qu’Emilia Clarke prend les devants Au-dessus de la suspicion, elle est entourée de certains des meilleurs talents d’aujourd’hui. L’ensemble comprend Boardwalk Empire favori Jack Huston aux côtés de Sophie Lowe, Austin Hébert, Karl Glusman, Chris Mulkey, Omar Miller, Kevin Dunn et Thora Birch. Âne légende et cascadeur Johnny Knoxville apparaîtra également dans le drame d’action.

Sel le réalisateur Phillip Noyce est de retour en territoire familier avec Au-dessus de la suspicion. Il travaille à partir d’un scénario de Chris Gerolmo. Basé sur l’histoire vraie de l’un des crimes les plus notoires de l’histoire du FBI, ce thriller policier sérieux met en vedette Emilia Clarke (Game of Thrones) en tant que Susan Smith, une jeune femme désespérée d’échapper à une vie minable de crime et de drogue dans une ville minière du Kentucky.

Quand un nouvel agent du FBI nommé Mark Putnam (Jack Huston, Fargo) recrute Susan comme informatrice pour une affaire très médiatisée, elle pense que sa malchance pourrait enfin changer. Mais à mesure que la relation entre Susan et Putnam s’approfondit, le danger s’intensifie, les plaçant tous les deux sur une trajectoire de collision avec des conséquences mortelles.

Emilia Clarke sort de sa course emblématique Game of Thrones, l’une des séries HBO les plus populaires jamais diffusée sur la chaîne câblée payante. Elle a été vue pour la dernière fois se mêler à des fantômes dans la comédie surnaturelle romantique Noël dernier. Au-dessus de la suspicion est son premier grand rôle dans un film d’action depuis que le destin de Daenerys a été scellé dans le Game of Thrones final. Elle a également fait une apparition dans l’anthologie d’horreur de l’année dernière Meurtre Manuel. Elle fera ensuite la voix de Malicia dans l’aventure animée du chat Maurice.

Vous pouvez découvrir Emilia Clarke dans le premier Au-dessus de la suspicion bande-annonce avant que le film n’arrive dans certains cinémas et partout où vous louez des films le 14 mai. Il sera sur Blu-ray et DVD le 18 mai. Nous avons également l’affiche officielle directement de Lionsgate que vous pouvez consulter.