Abonnez-vous à vos magazines préférés à partir de seulement 12 € pour 12 mois!

Plus sur MagazinesDirect.com il existe une vaste gamme de titres disponibles pour les abonnements imprimés ou numériques, ce qui signifie que vous pouvez envoyer chaque numéro directement sur votre tablette, téléphone portable ou autre appareil intelligent.

Vous pouvez souscrire à un abonnement imprimé à nos magazines les plus vendus à partir de seulement 3 € pour 3 numéros – ou si vous préférez, obtenez une année entière de magazines numériques et économisez 76% sur le prix habituel! Cela signifie que vous recevrez 12 mois de magazines pour seulement 12 €, envoyés directement sur votre appareil.

Cela peut vous aider, vous et votre ménage, à rester à jour, éduqués et divertis sans avoir à sortir au magasin. Des mystères de la science et de la technologie aux histoires réelles dramatiques de l’histoire du monde, nous vous avons couvert.

Voir ci-dessous pour plus de détails sur les magazines de renommée mondiale dont vous pouvez profiter aujourd’hui. Dépêchez-vous cependant, car ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 5h00 HNE (10h00 GMT), le 31 janvier!

Nourrissez votre esprit curieux avec Comment ça marche

Comment ça fonctionne est le magazine bourré d’action rempli de faits incroyables sur à peu près tout dans le monde. Chaque numéro regorge de questions et d’histoires fascinantes sur la science, la technologie, les transports, l’environnement, l’univers et l’histoire. Avec des schémas faciles à suivre, des explications alléchantes et toutes les réponses essentielles à des questions que vous ne saviez même pas que vous aviez, How It Works est le compagnon idéal pour bannir l’ennui et nourrir les esprits curieux. En janvier, vous pouvez vous procurer 12 numéros de How It Works pour seulement 12 € avec notre offre d’abonnement numérique, ou obtenir 3 numéros du magazine imprimé pour seulement 3 €!

Voir l’offre A lire : Reconstruire Notre Dame sera incroyablement difficile

Les mystères de l’univers dévoilés avec All About Space

Avez-vous déjà été inspiré par la beauté et le mystère du cosmos? Tout sur l’espace est le compagnon idéal de votre voyage de découverte, des secrets de notre système solaire et au-delà. À chaque numéro, l’équipe All About Space découvre l’incroyable technologie et le vaisseau spatial qui permettent à l’humanité de s’aventurer en orbite et explique les dernières complexités de la science spatiale. Avec 12 numéros numériques disponibles pour seulement 12 € en janvier, vous pouvez rester à jour avec toutes les dernières nouvelles et recherches interstellaires pour l’ensemble de 2021! Voir l’offre

Découvrez les secrets du passé avec All About History

Des scandales de l’Égypte ancienne aux sombres intrigues de la cour Stuart et aux contes héroïques de la Première Guerre mondiale – chaque numéro Tout sur l’histoire vous emmène dans un voyage à travers les époques, et laisse dans tout le drame et le divertissement que notre passé fascinant a à offrir. Chaque numéro regorge de superbes illustrations et d’histoires captivantes écrites par de grands historiens. Avec 3 numéros imprimés disponibles pour seulement 3 € dans notre vente de janvier, il n’y a pas de temps comme le présent pour saisir une offre fantastique dans le plus grand magazine d’histoire du monde! Voir l’offre

Rejoignez History of War et renouez avec votre héritage militaire

Des affrontements brutaux de la guerre civile aux histoires inspirantes de la ligne de front coréenne, Histoire de la guerre Le magazine vous fait découvrir les histoires, les stratégies, les héros et les machines des conflits armés à travers les âges. Chaque numéro explore les champs de bataille critiques et les esprits militaires les plus influents à travers les siècles, et comprend des entrevues approfondies avec des anciens combattants qui partagent leurs souvenirs uniques et humbles de la guerre. Vous pouvez vous abonner à History of War dès aujourd’hui et obtenir 12 numéros pour seulement 12 €! Voir l’offre A lire : Une IA trouve 250 étoiles étrangères qui ont migré vers notre galaxie

Vous avez le choix entre des dizaines de magazines supplémentaires, consultez-les tous sur MagazinesDirect.com.