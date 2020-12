Abonnements et flux: à quoi s’attendre pour la nouvelle année

Ne plus simplement chercher un « nouveau Netflix »; aussi un « new HBO », « new Prime Video » …

Cette année a été assez… étrange. Nous avons passé la plupart du temps chez nous, dans certains pays, ils sont encore confinés, ce qui nous a obligés à changer nos formes de divertissement. Pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas une nouveauté, mais rares sont ceux qui ont découvert la possibilité de se connecter via les jeux vidéo, une industrie qui s’est développée à toute vitesse. À cela s’ajoutent des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime et HBO, qui ont même dû baisser la qualité de leurs diffusions pour ne pas effondrer les réseaux, et où ces deux mondes se heurtent, c’est ce dont je veux parler. Ce n’est pas quelque chose de nouveau que le jeu physique diminue de plus en plus, avec des consoles et des éditions spéciales restant comme seul rempart. Cela a beaucoup de sens, compte tenu de la commodité de télécharger un titre sans prendre de place chez nous, comme cela s’est produit avec les films, les livres et la musique. Le jeu numérique coexiste avec nous, mais le streaming sera la prochaine étape.

Xbox Game Pass, PS Now et Google Stadia sont avec nous depuis un certain temps, mais cette année a été celle avec le plus de présence car il n’y avait pas beaucoup plus d’options, étant une option très viable si vous vouliez jouer à des jeux vidéo sans avoir à investir un pâturage. Chacun offre différentes options pour profiter de ces jeux, mais tous ont le PC à l’esprit, Microsoft et Sony limitant certaines des versions à leurs consoles respectives. Malgré cela, peut-être celui qui m’a donné le plus de stabilité est Stadia, bien que la qualité et les limites du catalogue de chacun soient également des facteurs à prendre en compte. Microsoft prévoit d’apporter le streaming sur l’ordinateur cette année qui commence, étant désormais limité au mobile, et croyez-moi quand je dis que ce n’est pas la façon la plus agréable de jouer. Cependant, tous apportent avec eux le problème de la connexion réseau, puisqu’il ne s’agit pas simplement de regarder une vidéo sans plus, mais d’envoyer vos actions, que le jeu est modifié en conséquence et vous renvoie l’image. C’est beaucoup plus compliqué que le streaming vidéo, et ce n’est pas assez raffiné pour le moment.

Comme toujours, tout implique un sacrifice. Disposer d’ordinateurs suffisamment puissants pour faire fonctionner votre plate-forme tout en maintenant des millions de personnes connectées simultanément est un problème sérieux, et pas seulement sur le plan logistique. L’électricité doit provenir de quelque part, et l’empreinte que le streaming vidéo et musique laisse sur l’environnement n’est pas petite. S’il est vrai que nous avons affaire à des titans tels que Netflix, YouTube et Spotify, l’impact que les jeux vidéo peuvent avoir est également pertinent, et c’est peut-être l’un des problèmes qui est le moins abordé et qui nous fera le plus impression. Bien sûr, comme lorsque j’ai parlé du traitement des données et de la confidentialité de certaines entreprises, je suis hypocrite, car j’utilise moi-même ces services et j’en suis ravi, mais cela ne signifie pas que le problème persiste et va s’aggraver. si nous n’appuyons pas pour le changer. Tous ces modèles sont encore un peu verts et en constante évolution, il y a donc plus de chances que cela soit corrigé maintenant que lorsque cela sera finalement réglé.

Les services d’abonnement changent déjà la donne dans notre industrie. Nous avons des offres telles que Game Pass, qui offrent maintenant 3 mois dans le plan Ultimate pour 1 euro, ou Stadia il y a un mois avec la possibilité d’essayer Immortels Fenyx Rising pendant une heure entière. Les entreprises investissent des millions pour que cela fonctionne, et ce sont elles qui décident de la voie à suivre. Petit à petit, les consoles continueront d’étouffer le jeu physique (peut-être pas Nintendo) jusqu’à la prochaine génération toutes les consoles sont numériques et deviennent définitivement un ordinateur exclusivement conçu pour jouer aux jeux vidéo. L’année prochaine sera très difficile, les effets de la pandémie mondiale et de la crise économique dureront longtemps. Jouer à des jeux vidéo n’est pas bon marché et des alternatives comme celles-ci peuvent nous aider à garder la tête active. Travailler, étudier ou faire du bénévolat nous aide bien sûr à grandir en tant que personnes, mais le divertissement est un élément clé pour se reposer, et il est bon de pouvoir en profiter d’une manière abordable et modérément accessible pour tous. Quoi qu’il en soit et quoi que vous fassiez, passez une bonne année.