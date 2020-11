Abonnement mensuel Fortnite bientôt disponible!

Epic vient de publier des informations sur une fonctionnalité d’abonnement mensuel qui débutera en décembre 2020 pour Fortnite! Cela a récemment été divulgué dans une enquête envoyée aux joueurs de Fortnite, pour savoir s’ils seraient intéressés ou non à payer pour une telle fonctionnalité. Eh bien, il semble qu’Epic n’ait pas besoin de délibérer trop longtemps, car vous pourrez devenez membre du Fortnite Crew très bientôt.

C’est une fonctionnalité merveilleuse si vous êtes quelqu’un qui paie déjà pour le Battle Pass chaque saison, car vous obtiendrez non seulement le Battle Pass, mais également 1000 V-Bucks et une tenue avec au moins un accessoire correspondant (planeur, pioche ou emote). C’est un peu de valeur au coût de 11,99 € US chaque mois.

Voici une liste de ce que vous obtiendrez si vous vous inscrivez en décembre 2020:

Tenue et style Galaxia + la pioche Cosmic Llamacorn et le monde fracturé au dos

1000 V-Bucks

Chapitre 2: Passe de combat de la saison 5

Voici un aperçu de la vidéo de lancement qui a annoncé la nouvelle fonctionnalité: