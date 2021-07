Abomination contre. Wong à Shang-Chi confirmé par Kevin Feige

L’un des principaux points de discussion, et probablement de pause, de la dernière bande-annonce de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux présente une silhouette masquée combattant un monstre géant dans une cage pendant ce qui ressemble à un club de combat surpuissant. Sur la base de leur brève apparition, beaucoup avaient supposé que les deux combattants en question n’étaient autres qu’Abomination, du jamais vu depuis les années 2008 L’incroyable Hulk, et Docteur étrange personnage Wong. Eh bien, Marvel Boss Kevin Feige est là pour alimenter l’excitation pour la première aventure de Shang-Chi, confirmant que oui, c’est bien Abomination et Wong qui la déchire à l’intérieur de la cage.

« Certains fans ont dit: » Cela ressemble à un personnage qu’ils n’avaient pas vu depuis de nombreuses années nommé L’Abomination, combattant un personnage qui ressemble à Wong. Et je peux dire que la raison pour laquelle cela ressemble à cela est parce que c’est Abomination combattant Wong. «

‘Nuff a dit.

Bien que l’on ne sache actuellement pas à quel point leurs rôles dans les procédures seront compétents, cela devrait être un plaisir pour les fans de MCU de voir les personnages revenir, même si ce n’est que pour une brève bataille. L’abomination en particulier était censée être oubliée, mais revient maintenant avec un look beaucoup plus précis de bande dessinée dans Shang-Chi. Alors, le maître artiste martial combattra-t-il Abomination et rattrapera-t-il Wong dans le film ? Seul le temps nous le dira.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU. Avec Simu Liu comme personnage principal, Shang-Chi et la légende des dix anneaux reprend avec le personnage dix ans après avoir fui son père. Voulant mener une vie normale, il est bientôt ramené dans l’organisation clandestine des Dix Anneaux de son père, où il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, le film met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Non content de ramener Abomination et Wong dans la mêlée, Shang-Chi et la légende des dix anneaux réintroduira également The Mandarin (joué par Tony Leung) à la suite de la version controversée du tristement célèbre supervillain de Marvel dans Iron Man 3. Retravailler le personnage pour qu’il soit plus précis est quelque chose qui enthousiasme Feige.

« C’est ce qui est amusant avec le MCU à ce stade », a déclaré Feige. « Nous pouvons faire quelque chose comme Shang-Chi, introduire un tout nouveau héros dans le MCU et dans le monde en général. Mais ce sous-titre, La légende des dix anneaux, le relie en fait au tout début du MCU, les Dix Anneaux étant l’organisation qui a kidnappé Tony Stark au tout début d’Iron Man. Et cette organisation a été inspirée par un personnage appelé le Mandarin dans les bandes dessinées. »

Selon Kevin Feige, amener le vrai mandarin dans le MCU a toujours été le plan. « Et pour en revenir à Iron Man 1: nous en avons parlé lorsque nous amenons ce personnage à l’écran, [we] Je voulais seulement le faire quand nous sentions que nous pouvions lui rendre la justice suprême et vraiment montrer la complexité de ce personnage, ce que nous ne pouvions franchement pas faire dans un film Iron Man parce qu’un film Iron Man parle Homme de fer; un Homme de fer film parle de Tony Stark », a-t-il révélé. « Donc [Iron Man 3 director] Shane Black, dans son film et son scénario qu’il a co-écrit, a proposé cette tournure amusante que nous aimons encore aujourd’hui, et il s’est avéré que c’était Trevor Slattery. Ce n’est pas parce que cette version n’était pas réelle qu’il n’y avait pas de leader de l’organisation des Dix Anneaux, et c’est lui que nous rencontrons pour la première fois à Shang-Chi. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Rotten Tomatoes.

