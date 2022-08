Abigail Spencer, star de « Grey’s Anatomy », parle de « l’année la plus difficile » qui l’a « presque tuée »

L’actrice de « Grey’s Anatomy », Abigail Spencer, a célébré une autre année autour du soleil et a commémoré son grand jour en lui ouvrant grand le cœur.

Dans une lettre ouverte partagée sur sa page Instagram, l’acteur et fleuriste basé à Los Angeles a partagé une série de photographies aux côtés de son fils Roman et de l’entraîneur modèle J. Alexander. L’acteur a également réfléchi à ses 41 ans et à ce que l’année dernière lui avait appris en termes de santé mentale et de force.

« Je ne viens pas souvent ici pour partager des histoires personnelles sur ce qui se passe réellement dans ma vie. J’utilise cet espace davantage comme un support visuel. Un voyage, un style, un travail, une fête, un brillant, des fleurs, de l’art, des amitiés docu-séries si vous voulez », a-t-elle expliqué dans le post, qui a été partagé sur sa page Instagram jeudi.

Elle a ensuite partagé qu’elle ressentait le besoin de s’ouvrir aux fans à l’occasion de son 41e anniversaire.

« C’est mon anniversaire. Je me sens obligée de partager un peu plus avec vous en réfléchissant à l’année écoulée alors que j’établis mes intentions et ma vision pour la prochaine », a-t-elle écrit. « L’année dernière, pour mes 40 ans, j’ai mentionné que je m’étais rendu à Onsite, une retraite de bien-être émotionnel, pour une semaine de thérapie intensive des traumatismes pour me regarder plus profondément. Obtenez plus de guérison et plus d’outils pour danser avec la plénitude de la vie. Ils disent c’est l’équivalent de 100 heures de thérapie par semaine. Cette semaine a été radicale et a changé ma vie. Je suis entré dans ma 40e année en me sentant mieux que jamais. Comme si j’avais branché mon coccyx au soleil. Prêt à prendre la vie quoi qu’il arrive . Et le garçon l’a fait. »

« Le 4 août 2021, je suis entré dans l’année la plus difficile de ma vie. Cela m’a presque tué, et si je n’avais pas suivi d’entraînement pour mon esprit, mon corps et mon esprit et que je ne m’étais pas entouré de la plus incroyable communauté d’amis et de guérisseurs, Je ne crois pas que j’y aurais survécu », a-t-elle expliqué. « Je ne vais pas entrer dans les détails des événements qui ont provoqué ce que je m’apprête à partager, mais je vais vous raconter quelques-uns des titres émotionnels de ses effets. »

Selon E! Nouvelles, dans des commentaires ajoutés à son message, Abigail a décrit comment elle avait abordé divers problèmes de santé mentale qui se sont finalement manifestés par des effets secondaires physiques.

« Le stress m’a presque fait sortir. J’avais littéralement l’impression que mes entrailles étaient rongées par le stress. Je ne pouvais pas me lever du sol certains jours. La peur et la perte m’avaient saisi. L’anxiété m’arrêterait. Dans le combat de ma vie… Tout était si dur », a-t-elle écrit. Je ne pouvais pas quitter la maison pendant des jours. Je ne pouvais pas respirer (sic). Tout était si difficile. À un moment donné, j’ai pensé que j’avais une crise cardiaque. J’ai parlé à un cardiologue et il a dit que je n’avais pas de crise cardiaque, que mon cœur était si brisé et que j’avais besoin d’être retenu.

Les fans et les amis de l’acteur ont inondé les commentaires de son histoire personnelle d’une multitude d’emojis cœur et sourire.

J. Alexander a commenté avec des vœux et des éloges.

« Merci d’avoir partagé votre vérité. Profitez de votre anniversaire », a-t-il répondu à son message.

Abigail Spencer le 11 décembre 2019 à Hollywood, Californie. Stefanie Keenan / Getty Images pour The Hollywood R

Les fans de l’acteur, qui est également apparu dans les séries « Suits » et « How I Met Your Mother », ont ensuite expliqué comment les paroles de l’acteur les avaient également affectés.

« Comme je le dis toujours, vous méritez le meilleur des meilleurs, et en tant que personne qui a vécu des situations telles que la perte, je sais à quel point cela peut être difficile », a écrit un autre fan. « Honnêtement, je suis si heureux que vous vous sentiez enfin mieux non seulement avec vous-même mais aussi avec les autres, j’écris ces lignes parce que je me sentais chez moi, je n’avais aucune idée de ce que vous traversiez ; s’il vous plaît, continuez à vous épanouir, tu es ma demoiselle d’honneur préférée. »

« Je lis et je pleure, tu as traversé tellement de choses, tu es fort, tu es aimé », a écrit un fan avec plus de mots d’encouragement. « Je souhaite que tu n’aies jamais vécu cette année terrible de ta vie, mais tu mets ta tête hors de l’eau, et tu peux remettre ta couronne sur ta tête. Toi. Reine. »