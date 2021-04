Abigail Evans, 7 ans, essuie les larmes de maman lors du mémorial pour papa William Evans

Une image d’Abigail Evans, 7 ans, essuyant les larmes de sa mère à un mémorial pour son père, le policier du Capitole déchu William Evans, est devenue virale mardi sur les réseaux sociaux alors qu’Evans était honoré lors d’une cérémonie au Capitole américain.

Abigail et son frère Logan, 9 ans, ont été vus pour la première fois sur les marches du bâtiment du Capitole avec leur mère, Shannon Terranova, et leur grand-mère, Janice, avant d’assister à un mémorial pour Evans, qui a été tué plus tôt ce mois-ci lorsqu’un homme a percuté une voiture dans lui et un autre officier au Capitole le 2 avril.

Logan et Abigail Evans se tiennent avec leur mère et leur grand-mère pendant que le cercueil de William Evans est transporté dans la rotonde du Capitole. Saul Loeb / AFP via Getty Images

Le cercueil d’Evans a été placé dans la rotonde du Capitole, faisant de lui le quatrième policier du Capitole à mentir en l’honneur.

Pendant le mémorial, alors que le «Pont sur l’eau troublée» de Simon & Garfunkel était chanté, on pouvait voir Abigail tendre la main pour essuyer les larmes du visage de sa mère.

À un autre moment, Abigail a pu être vue pressant son visage contre celui de sa mère, bien que les deux portaient des masques.

Abigail Evans pose son visage contre celui de sa mère. Drew Angerer / AFP via Getty Images

Tout au long du mémorial, Logan portait une casquette de police similaire à celles portées par les officiers de police du Capitole.

Logan Evans a été photographié portant une casquette de police pendant le service commémoratif. J. Scott Applewhite / AFP via Getty Images

Le président Joe Biden s’est adressé à la famille pendant le service commémoratif, qualifiant Evans de « héros ».

« Votre fils, votre mari, votre frère, votre père était un héros », a déclaré Biden. « Et il fait partie de vous. C’est dans votre sang. »

Logan et Abigail Evans regardent à travers les programmes du service commémoratif pour leur père, tué l’agent de police du Capitole William Evans. J. Scott Applewhite / AFP via Getty Images

« Vous allez y arriver en vous tenant ensemble, surtout en tenant Logan et Abigail aussi étroitement que possible », a poursuivi Biden. « Plus vous les avez, plus vous avez Billy. »

Au cours de la cérémonie, on pouvait voir Abigail tenant un petit jouet en forme de dôme du Capitole. Pendant que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, parlait, elle a laissé tomber le jouet – et le lui a rapidement rendu par le président Biden.

Le président Joe Biden prend un jouet pour Abigail Evans. Tom Williams / AFP – Getty Images

« Personne n’a plus de compliment que le président des États-Unis qui s’occupe de vos jouets », a déclaré Pelosi.

Dans une autre image du mémorial, le président de la Chambre a salué la famille et Abigail lui a montré son animal en peluche.

Abigail Evans montre un jouet en peluche à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. J. Scott Applewhite / AFP via Getty Images

Evans a également fait honneur à une procession de la police le 3 avril.

La mort d’Evans survient trois mois seulement après l’attaque du Capitole, qui a entraîné la mort de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, dont les restes étaient également déposés en honneur. Howard Leibengood, également officier de police du Capitole, s’est suicidé quelques jours après l’émeute.

En rapport

En rapport: