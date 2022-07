Abhay Saison 4 Episode 1 Date de sortie, compte à rebours, distribution – Tout ce que vous devez savoir

in

De nombreuses personnes de tout le pays recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay. Les fans de cette série sont vraiment très excités par son prochain épisode. Pour obtenir toutes les informations possibles, nombre de ses fans recherchent à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 4 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série Web de thrillers psychologiques en hindi indien. Cette série a été produite par BP Singh. Le nom de son directeur est Ken Ghosh. Le premier épisode de cette série est sorti le 7 février 2019 et après sa sortie, cette série a réussi à gagner en popularité dans tout le pays grâce à ses scènes palpitantes.

L’histoire tourne autour de la vie du SP Abhay Pratap Singh qui résout divers cas avec son équipe qui comprend l’inspecteur Komal et quelques autres officiers. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez pleine de suspense et jusqu’à la fin, vous serez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé toutes ses saisons précédentes, les fans recherchent maintenant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay. Découvrons-le donc ici.

Abhay Saison 4 Épisode 1 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 4 n’a pas été officiellement confirmée et pour cette raison, nous ne pouvons rien vous dire à ce sujet maintenant. Nous vous suggérerons juste à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une quelconque mise à jour liée à la saison 4 de la série alors nous vous en informerons ici dès que possible.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur ZEE5 et c’est la plate-forme officielle de la série. C’est une plate-forme payante en ligne, vous devrez donc en acheter l’abonnement. Vous pouvez accéder à n’importe lequel de ses épisodes précédents ici à tout moment.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Kunal Khemu comme SP Abhay Pratap Singh

Sandeepa Dhar en tant qu’inspecteur Komal

Elnaaz Norouzi en tant qu'officier Natasha

Namit Das comme Govind

Priyal Gor comme Divya Singh (la femme d’Abhay)

Maninee Mishra comme Radhika

Vijay Raaz comme Mrityu

Asha Negi comme Sonam

Rahul Dev comme Avtar

Tanuj Virwani comme Kabir

Divya Agarwal comme Harleen

Nidhi Singh comme Khushboo

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 d’Abhay, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

