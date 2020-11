Abby Rao traverse l’eau dans un bikini blanc maigre

Le mannequin et la star de TikTok, Abby Rao, ont fait son retour sur Instagram vendredi avec une autre offre multi-photos pour ses 2,3 millions d’abonnés sur Instagram. Dans l’image provocante, la jeune femme de 23 ans a possédé le cadre tout en posant sur un bateau dans un ensemble de bikini blanc étriqué qui laissait peu à l’imagination.

Alors qu’elle était prise d’un côté à un angle de vue arrière dans les deux plans téléchargés, son postérieur galbé a occupé le devant de la scène tout au long de la part sensuelle. Pendant ce temps, ses mèches blondes dorées fluides ont également été présentées dans la mise à jour.

Le co-fondateur du Clubhouse Beverly Hills a crédité Kacey Welch pour ses extensions dans le diaporama, tout en réfléchissant avec tendresse à un voyage passé au Mexique. Cependant, un contingent important de ses fans semblait être plus concentré sur son apparence ravissante dans les images, descendant en masse sur la section des commentaires avec des mots d’éloge et des sifflets de loup virtuels.

«Putain de chérie, ça va bien», a écrit un commentateur. «Luv u bae.»

«Quelle vue», a déclaré un deuxième partisan, qui a précisé «pas l’océan».

«Tu es si belle omg», jaillit un autre admirateur.

«@Abbyrao laisse-moi vous emmener à un rendez-vous à Seattle», a plaisanté un quatrième abonné, qui a fait référence à la géolocalisation du message.

Plus de 500 fans avaient commenté le message dans l’heure suivant son apparition sur son flux. En outre, le téléchargement avait accumulé plus de 100 000 doubles-taps.

La diapositive d’ouverture a trouvé le maven des médias sociaux regardant l’étendue aquatique alors qu’elle s’appuyait contre une balustrade. Avec sa main droite semblant toucher sa tempe sur son côté droit et l’autre tenue avant que sa crinière balayée par le vent ne coule en arrière sur ses épaules et jusqu’à la base de sa colonne vertébrale.

Les deux plans inclus dans la mise à jour étaient de nature moyenne, ce qui permettait une vue dégagée sur les eaux d’un bleu profond, le sillage blanc créé par son navire et le ciel nuageux en arrière-plan. Malgré ces visuels, l’affichage tentant de Rao rendait difficile de regarder au-delà d’elle dans la diffusion sexy.

Rao avait été capturée par derrière dans la première photo, le haut de son corps légèrement tordu vers la caméra. Son haut blanc filandreux a laissé la place à une sérieuse projection de sideboob, tandis que son bas de string assorti laissait son butin tendu presque nu.

Le deuxième cliché a montré Rao de son côté droit dans la même tenue et le même décor. Cette photo comprenait un affichage clair d’un tatouage juste au-dessus de la sangle arrière de son haut de bikini. Cela offrait également un regard plus direct sur son visage, car plusieurs mèches de ses cheveux avaient été soufflées dans ses yeux et ses lèvres charnues et magenta.

Une semaine plus tôt, Rao affichait ses courbes incroyables dans un costume d’Halloween maigre qui est devenu un succès rapide auprès de ses fans et de ses abonnés.