Abby Lee Miller, star de « Dance Moms », répond après que Maddie Ziegler a qualifié l’émission de « toxique »

Abby Lee Miller, ancienne de « Dance Moms », répond aux affirmations de l’ancienne étudiante Maddie Ziegler selon lesquelles la série était un « environnement toxique ».

Ziegler, maintenant âgée de 19 ans, n’était qu’une enfant lorsqu’elle a joué dans « Dance Moms », qui se déroulait dans le studio de danse de Miller, l’Abby Lee Dance Company, et diffusée pendant huit saisons de juillet 2011 à septembre 2019 sur Lifetime.

L’ancienne star de « Dance Moms » Abby Lee Miller, à droite, répond aux commentaires négatifs de l’ancienne étudiante Maddie Ziegler, à gauche, lors d’une récente interview. Getty Images(2)

Bien qu’elle ait été l’une des étudiantes les plus remarquables de Miller jusqu’à sa sortie en 2016, Ziegler a révélé lors d’une interview avec Cosmopolite qu’elle était maintenant « en paix » avec le fait qu’elle et l’entraîneur de danse notoirement strict ne sont plus en communication.

« Elle était bouleversée (quand je suis parti). Pendant très longtemps, nous nous sommes sentis tellement coupables », se souvient Ziegler. « Elle m’a formé, elle m’a aidé, mais aussi, je savais que j’irais bien sans elle et j’en avais marre d’être dans un environnement toxique. »

« J’étais comme, ‘Ce n’est pas pour moi. Je ne peux pas faire ça.’ Je ne lui ai pas parlé depuis », a-t-elle ajouté, le magazine notant que Ziegler ne prévoyait plus jamais de parler à Miller.

Ziegler, qui est ensuite apparue dans plusieurs vidéos de la pop star Sia et a joué dans des films à succès, dont « West Side Story », a déclaré que sa famille avait tenté de la faire quitter la série plus tôt. « Mais quand tu es sous contrat, c’est vraiment dur. Finalement, j’ai fini par m’en sortir », a-t-elle expliqué.

Miller pose avec Ziegler sur le tapis rouge des ASTRA Awards 2015 à Sydney, Australie, en mars 2015. Richard Milnes / Alamy

Après la publication de l’interview, Miller, 56 ans, a répondu aux commentaires de Ziegler dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle se souvenait du travailleur acharné de Ziegler comme « d’un enfant que j’aimais ».

« Ce que je ne comprends pas à propos de la pression, de la situation » toxique « – si c’était si toxique, pourquoi avez-vous continué à le faire? » Miller a demandé, ajoutant: « J’ai essayé d’arrêter de nombreuses fois, et j’étais forcé revenir sur le plateau parce que j’ai signé un contrat.

« Newsflash: les enfants de la distribution originale n’ont jamais eu de contrat », a déclaré Miller. « Les mères avaient un contrat, mais les enfants, eh bien, personne ne voulait payer l’argent et passer par le processus, donc ils étaient juste en quelque sorte là-bas. une poignée de main. »

Miller a poursuivi en disant qu’elle n’avait jamais réalisé que Ziegler, qui, selon elle, « voulait être la meilleure », était si mécontente de sa tutelle, notant que Ziegler avait hâte de venir en studio à toute heure pour s’entraîner.

« Je pensais qu’elle voulait être là … Si elle avait dit: » Je ne veux pas y aller, je n’y vais pas « , donnant des coups de pied et criant, tapant du pied, je suis sûr que sa mère n’aurait pas amené elle — sinon elle serait venue m’en parler. Elle n’a jamais fait ça », a-t-elle déclaré.

Miller s’est également fièrement attribué le mérite du succès de Ziegler aujourd’hui.

« Je sais que ce que j’ai fait pour Maddie, avec Maddie, l’a aidée à réussir », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard : « J’espère qu’un jour je serai en paix avec tout ça aussi. Mais je sais que je n’oublierai jamais les noms de mes professeurs. »

