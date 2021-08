ABBA rejoint TikTok : que la danse et le jiving commencent !

ABBA a rejoint TikTok : que la danse et le jiving commencent, car nous passons le meilleur moment de notre vie !

Lundi, le groupe pop suédois qui a frappé fort avec des chansons comme « Dancing Queen » et « Fernando » dans les années 1970 a publié deux courtes vidéos sur sa nouvelle chaîne TikTok, l’une mettant en vedette une paire de mains jouant « Dancing Queen » au piano, et un autre avec un mystérieux message taquin à propos d’un « ABBA Voyage »:

Certes, nous savons cette régler; c’est l’une des chansons les plus glorieuses du groupe, et a été reprise par Cher dans son album de 2018 « Dancing Queen », qui portait sur les remakes d’ABBA.

Mais c’est ce deuxième qui nous a excités et nous a gratté la tête :

La légende dit : « Merci d’avoir attendu, le voyage est sur le point de commencer. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. #ABBAVoyage #ABBA. »

TikTok n’est que la dernière plate-forme de médias sociaux à attirer le buzz du groupe; les Compte Twitter @ABBAVoyage a commencé en février et n’a commencé à publier que la semaine dernière, partageant des photos de panneaux d’affichage autour de Londres avec une éclipse solaire et un tease « Rejoignez-nous »:

« Nous sommes ravis d’accueillir Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid sur TikTok, apportant leur musique phénoménale aux fans nouveaux et anciens du monde entier », a déclaré Paul Houricanin, responsable des opérations musicales de TikTok, à Billboard dans un communiqué.

« Notre communauté nous a déjà montré avec ses propres créations que c’est la musique qu’elle attendait et nous sommes ravis de voir comment ABBA peut inspirer une nouvelle génération de fans, déclenchant une nouvelle vague de créativité musicale avec les succès qui définissent la pop depuis si longtemps », a-t-il ajouté.

De toute évidence, TikTok a fait attention; le #DancingQueenChallenge de cet été sur la plateforme a généré plus de 160 millions de vidéos, dans lesquelles les fans d’ABBA ont essayé de chanter la chanson d’un seul souffle.

Les membres d’ABBA, vus ici à Los Angeles en 1967, vont-ils se remettre ensemble sur scène ? Sur la photo (de gauche à droite) : Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus Michael Ochs Archives

Qu’est-ce que tout cela veut dire? Périple? Quel voyage ? Y aura-t-il une croisière ABBA ? Le groupe se reforme-t-il après une interruption de 39 ans ? Pourrions-nous éventuellement revoir Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad sur scène ou en tournée ensemble ? Rappelez-vous: en 2018, Ulvaeus a dit qu’ils avaient écrit deux nouvelles chansons ensemble (« I Still Have Faith in You » et « Don’t Shut Me Down », par Variety), et deux ans avant cela, ils se sont réunis sur scène pour un événement privé.

On dirait que nous devrons juste attendre et voir. (Et pour ceux qui sont confus par la date qui clignote sur cette vidéo, elle est configurée au format européen ; ce n’est pas le 9 février 2021, mais le 2 septembre 2021 – ce vendredi – qui est référencé.)