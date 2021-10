ABBA présente un nouveau single intitulé « Just A Notion »

Après une longue attente, les membres d’ABBA se sont montrés extrêmement actifs avant la sortie imminente de « Voyage », un nouvel album studio qui marque le retour de l’emblématique groupe pop suédois, dévoilant leur troisième single intitulé « Just A Notion », un optimisme thème qui soulèvera la nostalgie de ses fans les plus vétérans.

Après la sortie de « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down », ABBA a sorti une chanson initialement enregistrée en septembre 1978, restant hors de la coupe finale de « Voulez-Vouz », le sixième album studio que ce groupe sort l’année suivante.

« Just A Notion » récupère les œuvres vocales qui ont été faites il y a plus de quarante ans, en ajoutant de nouveaux arrangements musicaux. A travers une déclaration, Björn Ulvaeus a qualifié ce single de « chanson ridiculement joyeuse » avec laquelle il espère encourager les fans du groupe en ces temps sombres.

Ulvaeus explique qu’il « n’a aucune idée » pourquoi la chanson a été retirée de l’album après son enregistrement. « C’est une bonne chanson avec une excellente voix. Je sais que nous l’avons joué pour un éditeur en France et quelques autres personnes en qui nous avons confiance et d’après mes souvenirs, je l’ai vraiment aimé, donc c’est un mystère et ça restera un mystère », a-t-il déclaré.

Ulvaeus a annoncé qu’il ne s’agissait que d’un échantillon de ce qu’ils prévoyaient de faire avec la série de concerts « ABBA Voyage » en 2022, mettant en œuvre de la musique entièrement en direct avec les anciens enregistrements de leurs voix. Le groupe a annoncé que des versions numérisées d’eux-mêmes seront présentées sur scène (à ne pas confondre avec des hologrammes, bien que cette différence n’ait pas été entièrement expliquée).

Les membres d’ABBA prévoient de présenter un grand spectacle en direct d’une capacité de trois mille personnes à la Queen Elizabeth Arena de Londres le 27 mai 2022. Bien qu’ils aient annoncé la programmation de dates supplémentaires, il n’y a pas encore de confirmation. une tournée internationale. « Voyage » sera le premier morceau inédit du groupe après 40 ans depuis leur séparation.