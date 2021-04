ABBA anticipe ses fans sur leur prochaine «  tournée holographique  »

Depuis 2017, il était prévu qu’en 2019, le groupe pop suédois ABBA se réunisse pour effectuer une tournée à travers des hologrammes que les membres du groupe ont annoncés comme leurs « Abbatars », étant leur première apparition publique depuis la séparation du groupe en 1982. .

Malgré les retards, les membres d’ABBA ont annoncé en 2018 qu’ils sortiraient deux nouvelles chansons sous les titres de «I Still Have Faith In You» et «Don’t Shut Me Down», qui ont finalement été annoncées comme cinq nouvelles chansons. à la pandémie, n’ont pas encore pu atteindre le public.

Björn Ulvaeus, musicien suédois et producteur membre du groupe, a présenté de nouveaux détails sur la «tournée holographique» tant attendue des icônes de la pop européenne, promettant à ses fans que cela «ressemble encore beaucoup à ABBA.

Lors d’une récente interview avec The Times, Ulvaeus a expliqué à quel point les œuvres vocales d’Agnetha Falskog et d’Anni-Frid Lyngstad ont désormais une tonalité plus basse, mais ont tout de même promis que, pendant la tournée, les fans d’ABBA remarqueraient à peine la différence.

Ulvaeus souligne que chacun des membres du groupe a été photographié sous tous les angles possibles pour la création de ses hologrammes et a dû faire « divers visages devant la caméra ». «Ils ont peint des points sur nos visages, ils ont mesuré nos têtes», explique le musicien.

Auparavant, Ulvaeus avait partagé quelques détails sur la direction sonore d’ABBA sur leurs nouvelles pistes originales, alors qu’il n’y en avait que deux. Le musicien aurait fait remarquer que si l’une était une chanson pop très opportune quand il s’agissait de danser, l’autre la décrivait comme « intemporelle » « C’est triste nordique, mais heureux en même temps », a-t-il déclaré.