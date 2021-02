Abarth propose 595 «essais virtuels» de Scorpioneoro

Texte: Carlos Moura

Date: 9 février 2021

Abarth est la première marque à proposer des «tests de conduite virtuels» dans le confort et la sécurité du domicile du client, qui a l’opportunité de découvrir la nouvelle édition limitée Abarth 595 Scorpioneoro.

En période de pandémie, les marques doivent repenser leurs stratégies marketing pour approcher les clients. Abarth, par exemple, a décidé que les tests de conduite virtuels pourraient être une solution intéressante.

La concession Exeter au Royaume-Uni a commencé à faire des présentations virtuelles qui, en cas de succès, peuvent être adoptées par d’autres stands.

Tout commence à la porte de chaque client avec la livraison d’un kit Abarth, composé de lunettes de réalité virtuelle et d’une paire de casques Bose, ainsi que d’un haut-parleur Bluetooth et d’une casquette de baseball.

Cet ensemble aidera les clients à découvrir le 595 Scorpioneoro, dans le confort du canapé, sur les routes les plus exigeantes du Royaume-Uni, telles que Great Orme, Llyn Ogwen et Black Rock Sands, guidés par Stef Villaverde, propriétaire et «influenceur» d’Abarth de la zone automobile.

En édition limitée à 2000 exemplaires dans le monde, le 595 Scorpioneoro est un hommage à l’A112 Abarth «Gold Ring». Cette version se distingue par sa décoration exclusive, les jantes alliage 17 pouces, les doubles sorties d’échappement chromées et les sièges en cuir.

Sous le capot se trouve un moteur essence 1,4 T-Jet, qui développe 165 ch – le même que le 595 Turismo – qui permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en 7,3 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 271 km / h.

