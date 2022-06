Abandonné : Le jeu existe-t-il au moins ?

Il y a déjà beaucoup de rumeurs à ce sujet avril 2021 pour Playstation 5 jeu annoncé Abandonné. Après cela, le nouveau jeu est resté silencieux pendant si longtemps que la communauté craignait que le projet n’ait été abandonné.

Bruyant Studios Boîte Bleue Cependant, « Abandoned » est toujours en développement. Le développeur excusé même s’assurer que la date de sortie du Prologues au premier trimestre 2022 n’a pu être respectée.

Mais maintenant, il y a des preuves que le jeu n’a jamais vraiment existé.

Pourquoi Abandoned pourrait-il être en attente après tout

Comment ces rumeurs resurgissent-elles ? Ce n’est que récemment que les gens qui développeur principal du projetHassan Kahraman, se tenir prèsen a parlé à GameSpot.

Malgré le fait que Kahraman ait prétendu le contraire sur les chaînes publiques, le projet est « Abandonné » été fermé.

Ce n’est pas non plus tout à fait clair de quoi le jeu est censé parler. Un jeu a été teasé dans lequel vous devez survivre seul avec une secte sanguinaire dans la forêt. Mais ça Le concept a changé plusieurs fois: De l’horreur de survie aux jeux d’action en passant par un concept de vampire, tout était là.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Malheureusement, au fil du temps, Kahraman s’implique de plus en plus contradictoires et l’avoir de plus en plus souvent rumeur alimentéeque derrière « Abandonné » un Silent Hill-Pourrait cacher les ramifications.

Selon GameSpot, par exemple, vous pouvez ne pas être occupéque plus de 10 employés travaillent sur le jeu, bien que Kahraman ait parlé de plus de 50 employés.

De plus, le développeur Pas travailler particulièrement dur sur le développement du prologue, mais plutôt passer toute la nuit est actif dans une discussion de groupe et Rainbos Six Siege Jeux

Comportement toxique et promesses vides

Ces déclarations semblent provenir du membres d’un chat de groupeque Hasan Kahraman a créé. Soyez là seuls les fans purs et durs du jeu ont été autorisés, dont même un Accord de non-divulgation devait signer.

être dans ce chat les autres informations divulgués que sur les chaînes publiques.

Entre autres choses, Kahraman y est arrivé admisque le jeu principal « Abandoned » n’est pas du tout en cours d’élaboration, mais jusqu’à présent seul un prologue est en préparation. Cela devrait être vendu pour financer le jeu principal pouvoir

De plus, le développeur est souvent très négatif et malhonnête remarqué. Des phrases blessantes et déroutantes ont été prononcées et Kahraman a été décrit par les membres comme « double langue et enclin à sautes d’humeur » été décrit.

Chaque fois que des informations étaient sauvegardées, Kahraman les avait publiquement comme un faux désigné et recherché en interne les coupables.

Il a aussi essayé relations personnelles avec les membres individuels construire ou les inclure dans le processus de développement, ont également promis des matériaux exclusifs, pour lier ces personnes à vous.

Il semble donc qu’il y ait peu d’espoir pour une sortie réelle de « Abandoned » ou même juste un prologue. Tout indique que le jeu sera complètement abandonné à un moment donné, ainsi que probablement les derniers projets du studio. Mais nous sommes aussi heureux d’être convaincus du contraire.