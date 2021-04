Abandonné: le jeu de tir d’horreur à la première personne annoncé pour PS5 sortira fin 2021

Les joueurs qui aiment avoir peur peuvent s’attendre à un nouveau jeu de tir d’horreur à la fin de cette année. « Abandoned » a été récemment annoncé officiellement sur le blog PlayStation par Hasan Kahraman, directeur du jeu chez Blue Box Game Studios, pour le PS5 annoncé. Pour le moment, le titre du studio néerlandais est encore à un stade précoce de développement, mais il y a déjà un petit teaser pour l’annoncer.

« Abandonné » en est un tireur de survie d’horreur cinématographiquequi est contrôlé du point de vue de la première personne et qui utilise un environnement très détaillé avec un monde ouvert et une approche réaliste de la survie.

«Nous voulons offrir une expérience de jeu personnelle unique et réaliste. Chaque événement a un impact sur votre personnage. Si Jason est essoufflé (ou effrayé) après le sprint, sa précision de tir en souffre. Contrairement aux titres de tir d’action, le tir des armes dans Abandoned est très lent. Il faut être tactique pour survivre. «

Abandoned est censé être un jeu de tir réaliste à la première personne

Il indique également que lors de la création du jeu, il faut s’appuyer sur le histoire cinématographique du point de vue de la première personne concentrer. Les développeurs ne veulent pas créer un jeu de tir rapide qui consiste simplement à courir, à viser et à tirer. Avec «Abandonné», chaque coup doit être soigneusement considéré et planifié avant d’appuyer sur la détente. Les créateurs veulent que les joueurs soient nerveux à chaque rencontre ennemie. Un faux mouvement pourrait être le facteur décisif pour savoir si un scénario de combat est survécu.

Le réalisme de « Abandoned » est censé être atteint grâce au Manette sans fil DualSense et audio 3D être soutenu et augmenté. Les joueurs doivent ressentir chaque interaction pendant le jeu – par exemple lorsque leur propre personnage est touché par une balle. Le fait d’appuyer sur la gâchette d’un pistolet chargé ou déchargé se sent différemment. De plus, l’audio 3D devrait aider à prendre des décisions et à planifier des tactiques.

Les performances de la PS5 sont également un facteur décisif dans le développement du jeu de tir d’horreur.

«La console nous permet de traiter des captures de mouvement de haute qualité, toutes réalisées à 60 FPS et rendues en résolution 4K native. Nous veillons à ce que la qualité de l’environnement soit la plus proche possible de la réalité. Le résultat est des graphismes réalistes, des animations de personnages fluides et des écrans de chargement minimaux « dit le développeur Blue Box Game Studios.

Le tir des armes dans Abandoned devrait être particulièrement réaliste. © VOUS / Blue Box Game Studios

De quoi parle-t-on abandonné?

L’histoire tourne autour Jason Longfieldqui se réveille dans une étrange forêt. Jason est abandonné et ne se souvient pas comment il y est arrivé. Il découvre bientôt qu’il a été kidnappé et emmené dans cet endroit pour une cause sombre. Son objectif principal dans la lutte pour la survie est de s’échapper.

« Abandoned » devrait sortir plus tard cette année. Les responsables ne l’ont que comme période de publication quatrième trimestre 2021 spécifié.