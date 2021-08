Abandonné App Patch Drops, la bande-annonce est la même que Twitter Tease

Eh bien, Blue Box Game Studios a finalement abandonné le correctif pour son application Abandoned afin que nous puissions avoir un bon aperçu de ce qu’est réellement le jeu. Et bien, ce qui a été montré, c’est le exactement le même clip que ce qui a été taquiné il y a quelques jours par le développeur sur Twitter. Non, nous ne plaisantons pas. Intégré ci-dessus, un utilisateur PS5 démarre l’application après avoir téléchargé le correctif susmentionné et boutonné jusqu’à la bande-annonce elle-même. Pas de fumée et de miroirs ici : les personnes intéressées par le titre ont dû attendre plus longtemps un clip qu’elles pouvaient déjà visionner sur Twitter.

Après avoir regardé la bande-annonce, un menu s’ouvre contenant des emplacements vides où des bandes-annonces cinématographiques, une bande-annonce de sortie et des démonstrations de gameplay seront censées être placées. Vont-ils vraiment se concrétiser ? C’est n’importe qui deviner. Une mise à jour de 5 Go est nécessaire pour accorder l’accès à ce nouveau lot de contenu, mais nous ne pensons pas que vous ayez besoin de dire que cela n’en vaut pas la peine.