Aaron Taylor-Johnson parle de la représentation de Kraven The Hunter

Aaron Taylor-Johnson s’est enfin ouvert sur son casting chez Sony Kraven le chasseur, où il endossera le rôle du personnage éponyme. Dans une interview qu’il a partagée avec L’incroyable homme-araignée l’acteur Andrew Garfield pour Magazine des hérosTaylor-Johnson a révélé qu’il s’entraînait maintenant pour le rôle près du bureau de production du film, juste à l’extérieur de Londres.

L’acteur, qui vit actuellement avec le réalisateur du film JC Chandor, a déclaré :

Je vais bien! Je suis en Angleterre, je ne suis pas à Londres mais juste à l’extérieur, près du bureau de production [for Kraven the Hunter]. Je reste ici parce que j’ai un tas d’entraînements de cascades à faire pour ce film, donc le réalisateur et moi allons dormir pendant les deux prochaines semaines.

Le personnage, qui se concentre sur ses attributs physiques et possède une force et des compétences de combat massives, aura certainement besoin d’un entraînement agressif pour qu’Aaron rende justice au personnage. Son passé de bande dessinée, qui le dépeint comme le « plus grand chasseur », en déduit également qu’il est agile et rapide, ce qui exerce une pression supplémentaire sur Taylor-Johnson pour qu’il soit le meilleur. Parlant de sa vision de son apparence physique et de son entraînement, il a ajouté :

Vous l’abordez sous un autre angle, qui est à l’envers pour moi. C’est comme si vous veniez à l’aspect physique, parce que c’est ce que vous pouvez voir dans une bande dessinée. Vous allez, ‘Oh, il ressemble à ça, donc je dois ressembler à ça.’ Vous voyez cela, puis vous commencez à revenir en arrière et à creuser plus profondément, et vous vous dites : « C’est de là qu’il vient, puis il a cette relation et cette relation… » Vous espérez juste que vous allez dépeindre quelque chose que vous pouvez apporter vivre.

Taylor-Johnson parle de son entrée dans le rôle préféré des fans





Garfield a en outre demandé à l’acteur ce qu’il ressentait en interprétant un personnage à propos duquel les fans avaient tant d’idées préconçues, de réserves et d’opinions. A cela, il a simplement répondu :

Cela vient avec ses défis. Comme tu le sais!

Bien sûr, personne ne peut le comprendre mieux que Garfield, qui a été chargé d’affronter le personnage de bande dessinée préféré des fans, Spider-Man, lors du redémarrage de la franchise par Marc Webb. Après l’accueil mitigé de L’incroyable Spider-Man 2, la franchise prévue par Garfield a été abandonnée et Tom Holland est devenu l’itération MCU du personnage. Après son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonles fans déclenchent des campagnes pour revitaliser les plans abandonnés pour La franchise Amazing Spider-Man.

En ce qui concerne la pression que ce rôle crée en raison des interprétations prédéfinies des fans sur Kraven et sa tradition de bande dessinée, Taylor-Johnson a également déclaré :

Il y a, encore une fois, de la place pour une interprétation, et vous voulez pouvoir apporter quelque chose et le laisser sortir de la page. C’est un autre nouveau défi, on parle de se mettre sous pression tout le temps. Je ne m’éloigne pas de la merde controversée, je ne sais pas ce que c’est, mais je suis toujours attirée par ce qui pourrait en fait me donner un AVC !

Aaron Taylor-Johnson est en effet conscient des déclarations controversées qui peuvent suivre si quelque chose tourne au sud avec le film. Cependant, il travaille rigoureusement à se perfectionner et, en tant que fans, nous avons hâte qu’il essaie ce rôle dans le prochain film.

Kraven le chasseur contre Spider-Man ?







Il était ironique qu’Aaron Taylor-Johnson ait partagé l’interview avec Andrew Garfield, qui a joué l’ennemi juré de Kraven dans sa propre série de films. Venom : qu’il y ait carnage et Spider-Man: loin de chez soi ont déjà établi un lien entre Univers cinématographique Marvel et L’univers Spider-Man de Sonyainsi qu’un autre lien avec les précédents Homme araignée films. Donc, il est déjà spéculé que Kraven finira par affronter Spider-Man de Tom Holland (ou peut-être Garfield ou Maguire) à un moment donné dans le futur.





En effet, à la fin de Spider-Man : Pas de retour à la maisonlorsqu’un groupe de personnages du multivers commence à apparaître de manière incontrôlable à partir de branches du temps, une ombre ressemblait apparemment à Kraven, faisant allusion à l’apparition future du personnage dans la franchise multiverselle complémentaire.

Kraven le chasseur sortira le 13 janvier 2023, réalisé par JC Chandor et écrit par Richard Wenk. Outre Aaron Taylor-Johnson, le film mettra en vedette Fred Hechinger dans le rôle du caméléon et Ariana DeBose dans le rôle de Calypso, ainsi que Russell Crowe et Alessandro Nivola dans des rôles non divulgués.





