Aaron Taylor-Johnson jouera «  Kraven the Hunter  » dans son propre spin-off

The D by Doc Johnson Gode 25 cm

La taille compte-t-elle pour vous ? Alors il est temps de prendre le gode D by Doc Johnson de 25 cm dans votre main. Ce puissant morceau de virilité est parfait pour tous ceux qui désirent avoir une expérience de masturbation ultime. Avec une longueur insérable de 19,5 cm et un diamètre de 5,8 cm à son point le plus large, vous êtes sûr de trouver entière satisfaction. Le gode a un noyau interne solide et une surface douce et souple pour une expérience ultra réaliste. Son aspect réaliste est complété par son gland bombé et son scrotum séduisant. Le D est idéal pour l’a pénétration anale et vaginale et peut même être utilisé les mains libres grâce à la puissante ventouse. Le gode est également compatible avec des harnais lorsque vous et votre partenaire avez envie d’une session de plaisir strap-on coquine. Le gode D by Doc Johnson 25 cm est fabriqué à la main aux États-Unis et réalisé en TPE sans phtalates.