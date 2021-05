Aaron Taylor-Johnson est Kraven le chasseur dans le film dérivé de Spider-Man

Le film Marvel de Sony Kraven le chasseur a trouvé sa vedette. Mercredi, le studio a annoncé qu’Aaron Taylor-Johnson (Déchirer, foutre une branlée, Avengers: l’ère d’Ultron) a signé pour jouer le titulaire Homme araignée scélérat. Selon TheWrap, l’accord comprend plusieurs photos de Taylor-Johnson en tant que supervillain, ce qui signifie que nous sommes susceptibles de le voir apparaître dans des suites potentielles ou d’autres projets dans l’univers Marvel de Sony.

Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk ont ​​écrit le scénario de Kraven le chasseur, qui est présenté comme le prochain chapitre de l’univers des personnages Marvel de Sony – un univers cinématographique qui comprend également Venin et Morbius. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet. On ne sait toujours pas qui dirigera le film, mais Sony a fixé une date de sortie pour le 13 janvier 2023.

Ce n’est certainement pas la première incursion dans les adaptations de films de bandes dessinées pour Aaron Taylor-Johnson. En 2010, il a joué le rôle du super-héros adolescent titulaire dans Déchirer, foutre une branlée, basé sur la bande dessinée Marvel du même nom de Mark Millar et John Romita, Jr.Le rôle lui a valu une nomination pour Breakout Male Star aux Teen Choice Awards ainsi qu’une nomination aux BAFTA Rising Star Award. Taylor-Johnson reprendrait le rôle de la suite Kick Ass 2 en 2013.

Les fans de Marvel reconnaîtront également Taylor-Johnson pour son rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Il a fait ses débuts en tant que personnage de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver avant que son rôle ne soit élargi dans le film croisé Avengers: l’ère d’Ultron en 2015. Il y avait des spéculations que son personnage pourrait apparaître sur WandaVision pour retrouver sa sœur Wanda (Elizabeth Olsen), mais c’est un autre acteur de Quicksilver (Evan Peters) qui est apparu dans la série à la place.

Ancien enfant acteur, Taylor-Johnson a de nombreux crédits de films à son actif au cours des deux dernières décennies. Certains de ses autres crédits grand écran incluent Un garçon de nulle part, Sauvages, Godzilla, et Animaux nocturnes. Taylor-Johnson est également apparu dans le dernier film de Christopher Nolan, Principe, qui mettait également en vedette John David Washington et Robert Pattinson. Il peut ensuite être vu dans le prochain film d’espionnage L’homme du roi lors de sa sortie par 20th Century Studios le 22 décembre 2021.

Première apparition dans L’incroyable homme-araignée # 15 en 1964, Kraven the Hunter a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. Chasseur de gros gibier dont le vrai nom est Sergei Kravinoff, Kraven vise Spider-Man comme la proie ultime. Au fil des années Homme araignée tradition, Kraven a également été décrit comme un anti-héros, bien qu’il soit généralement présenté comme un méchant. Parce qu’on ne sait toujours pas si et quand Spidey apparaîtra dans l’univers Marvel de Sony, comment Kraven sera décrit dans son propre film solo reste à voir.

Kraven le chasseur sera publié par Sony Pictures le 13 janvier 2023. Pendant ce temps, les fans n’auront pas à attendre si longtemps pour d’autres chapitres de l’univers Marvel de Sony. Venom: Que le carnage soit sera publié le 24 septembre 2021, à la suite de retards importants. Morbius suivra avec sa propre sortie le 28 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.

Sujets: Kraven, Spider-man