Aaron Taylor-Johnson est en pourparlers pour être le prochain James Bond

Il a été rapporté que Aaron Taylor Johnson, un acteur reconnu pour avoir joué Quicksilver dans »Avengers : L’Ère d’Ultron », est en pourparlers pour être le nouveau James Bond. Taylor-Johnson aurait déjà eu une réunion avec la productrice Barbara Broccoli pour discuter de son rôle d’agent 007.

Les caractéristiques de Taylor-Johnson semblaient parfaitement correspondre à l’image que recherchait l’équipe créative du prochain film de James Bond, et selon les rumeurs, la conversation avec l’acteur s’est avérée favorable. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle pour le moment.

Taylor-Johnson est devenu célèbre avec sa participation à « Kick-Ass », où il a joué le rôle du héros titulaire. Depuis lors, il a cherché à continuer à participer à des rôles dans des franchises de super-héros, ce qui lui a valu le rôle de Quick Silver dans « Age of Ultron ».

Actuellement, l’acteur aura un rôle principal dans »Kraven the Hunter », un nouveau film qui suivra l’un des méchants les plus dangereux de Spider-Man et devrait sortir en 2023. Taylor-Johnson a également joué dans ‘ ‘ Bullet Train », film avec Brad Pitt.

Le rôle de James Bond est ouvert à un nouvel acteur après Daniel Craig jouera le personnage pour la dernière fois dans »No Time to Die », un film sorti en 2021. Craig a joué l’agent 007 dans cinq films, mais il a insisté pour que sa version passe le flambeau à un autre acteur pour raconter une nouvelle histoire de l’espion.

L’acteur a estimé que la franchise devait être redémarrée, tout comme il l’avait fait avec son premier film de James Bond en 2006. Il a également déclaré qu’il ne voulait pas être tenté de reprendre le rôle. « Je ne veux pas y retourner. Je suppose que je serais très chanceux s’ils me demandaient de revenir, mais le fait est que je dois passer à autre chose », a déclaré Craig.

Depuis que Craig a quitté le titre de James Bond, de nombreux fans ont spéculé sur qui pourrait être le prochain acteur à assumer le rôle. Il y avait même un sondage pour que les fans votent pour leur acteur préféré de James Bond, avec Henry Cavill remportant le sondage avec 29,07%. Les acteurs Regé-Jean Page, James Norton, Tom Hardy et Dan Stevens complètent le Top 5 de la liste.

Pour le moment, le titre ou la date de sortie du prochain film de James Bond ne sont pas connus.