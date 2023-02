Aaron Taylor-Johnson dit que les rumeurs de casting de James Bond sont « flatteuses »

Des rumeurs récentes suggèrent que Train à grande vitesse acteur Aaron Taylor Johnson est en lice pour James Bond, ceci suite à la sortie de Daniel Craig dans le rôle après cinq films. Un 26ème film est inévitable, et la recherche d’un nouvel acteur se poursuit car personne n’a encore été officiellement annoncé. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé, le nom de Taylor-Johnson est revenu beaucoup ces derniers temps au milieu des rapports selon lesquels il était en tête de liste des producteurs de franchise recherchés pour le rôle.





Taylor-Johnson lui-même a maintenant réagi à ces rumeurs et rapports. Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, l’acteur dit qu’il trouve les rumeurs « flatteuses », mais il ne peut pas s’empêcher de penser à la façon dont cela aurait pu tout aussi bien être des rumeurs peu flatteuses qui se sont répandues. Dans cet esprit, Taylor-Johnson dit qu’il essaie juste de rester dans sa voie sans investir trop dans ce genre de rumeurs, apparemment dans le cadre de ses efforts pour garder la tête froide et les pieds sur terre alors qu’il continue de se frayer un chemin à travers Hollywood. .

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est flatteur », dit Taylor-Johnson. « Vous pouvez avoir quelque chose de vraiment positif [written about you], mais vous pouvez aussi avoir quelque chose de vraiment négatif qui peut circuler. Vous voulez juste rester dans votre voie, rester ancré, rester avec les gens que vous aimez et vous aimer en retour, et rester dans ce monde. Parce qu’au moment où tu commences à croire ce que les gens disent de toi, tu as perdu ton putain d’esprit. Vous l’avez perdu. »





Qui sera le nouveau James Bond ?

EON Productions

Il reste à voir qui finira par être casté dans le rôle de Bond pour le 26e film. Taylor-Johnson n’est pas le seul acteur qui a fait l’objet de rumeurs pour le rôle. Il y a également eu des rapports récents de Émilie à Paris la star Lucien Laviscount monte pour le rôle. Parmi les autres noms à apparaître dans la rumeur, citons Idris Elba, Henry Cavill, Richard Madden et Henry Golding.

Mais pour certains, comme le cinéaste Gurinder Chadha, Taylor-Johnson serait absolument parfait. Chadha a récemment réfléchi à la façon dont elle a dû se battre pour le casting de Taylor-Johnson dans son film Angus, Strings et Perfect Snogging quand il était encore à la hausse en tant qu’acteur. Elle a entendu les rumeurs de Bond et dit que Taylor-Johnson doit obtenir ce rôle.

« J’ai dû me battre avec Paramount Studios qui a fait ce film », a-t-elle déclaré à Deadline.

J’ai dit: ‘Je veux vraiment caster ce gars. Je pense qu’il est énorme. Il va être un grand talent, une grande star ». Et ils étaient comme, Eh bien, personne ne sait qui il est. Et j’ai dit : ‘Je sais. Mais croyez-moi, pas encore ». Et puis je l’ai jeté. Et bien sûr, maintenant, s’il devient le prochain Bond, je m’attribuerai tout le mérite.