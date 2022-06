Aaron Taylor-Johnson dit que le film Kraven the Hunter est entièrement tourné sur place

Kraven le chasseur arrive enfin sur grand écran grâce à Sony Pictures, et le film sera entièrement tourné sur place. Aaron Taylor Johnson joue le rôle principal, et il a récemment parlé avec Variety du prochain film.

L’acteur était particulièrement intéressé par le personnage car il n’est « pas un extraterrestre, ni un sorcier. C’est juste un chasseur, un humain avec conviction. Un amoureux des animaux et un protecteur du monde naturel. C’est un personnage très, très cool. » Il a poursuivi en décrivant le personnage comme « l’un des anti-héros les plus emblématiques et les plus notoires de Marvel – le rival numéro un de Spider-Man ». En plus de son enthousiasme pour le personnage, Taylor-Johnson a ajouté que Kraven le chasseur est « tourné entièrement sur place ».

Ceci est rare dans le genre des super-héros, la plupart des produits Marvel de Sony et de nombreux films au sein du MCU étant filmés en utilisant principalement des écrans verts dans de grands studios. Bien sûr, Kraven le chasseur aura du CGI (imagerie générée par ordinateur); cependant, les environnements seront naturels au lieu de numériques.

Sony a discuté de la possibilité d’inclure Kraven le chasseur dans divers films pendant des années; cependant, la société s’est intéressée à un film autonome pour le personnage dans leur univers partagé vers 2017. Aaron Taylor-Johnson s’est attaché au projet en 2021, et un autre casting a eu lieu cette année avant le début du tournage fin mars à Londres, en Angleterre.

Kraven le chasseur devrait sortir en salles le 13 janvier 2023.





Qui est Kraven le chasseur ?

Bandes dessinées Marvel

Kraven le chasseur est apparu pour la première fois dans L’incroyable homme-araignée numéro 15 et est depuis devenu l’un des adversaires les plus redoutables du web-slinger. En règle générale, Kraven est décrit comme un chasseur de gros gibier renommé dont le but dans la vie est de battre Spider-Man, ce qui prouverait qu’il est le plus grand chasseur du monde. Le vrai nom de Kraven est Sergei Kravinoff, un immigrant soviétique et fils d’un aristocrate qui a fui aux États-Unis.

Kraven méprise les armes de chasse typiques comme les arcs et les flèches ou les fusils et préfère utiliser ses mains nues et sa force brute pour abattre ses ennemis. Il a un code d’honneur, préférant chasser son gibier équitablement. Le personnage est similaire au général Zaroff de la nouvelle, Le plus dangereux Jeu. Dans le livre, Zaroff pense qu’il est le chasseur le plus accompli au monde et que le seul animal qui pourrait présenter un défi au général est un humain.

Dans des problèmes de bandes dessinées spécifiques, Kraven fait partie intégrante des Sinister Six, sur lesquels Sony travaille peut-être dans leur univers. Ils ont déjà plusieurs personnages qui pourraient être inclus, tels que Morbius, Vulture, le prochain Black Cat, Venom et The Green Goblin.

Nous devrons attendre et voir comment Kraven le chasseur s’appuie sur le Sony Spider-Verse déjà établi, et si le film sera reçu sous un meilleur jour que leurs sorties précédentes.