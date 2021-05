Aaron Rodgers et Shailene Woodley s’amusent en vacances à la plage dans de nouvelles photos

Aaron Rodgers et Shailene Woodley profitent du soleil ensemble pour des vacances amusantes avec des amis.

Le couple nouvellement fiancé semble être en vacances à Hawaï avec l’acteur Miles Teller et sa femme Keleigh Sperry Teller, et il semble qu’ils s’amusent bien.

Woodley, 29 ans, et Teller, 34 ans, ont joué ensemble dans le film de 2013 « The Spectacular Now » et le film de 2014 « Divergent ». Et il semble que leurs partenaires soient aussi devenus des amis.

Sperry Teller, 28 ans, a partagé de nombreuses photos et vidéos de leur escapade tropicale, qui a inclus beaucoup de natation et de randonnée. Dans un article, elle a donné à ses partisans un aperçu du voyage du groupe vers une magnifique cascade.

«Étangs avec des âmes sœurs», a-t-elle sous-titré le message.

Le jeune homme de 28 ans, qui a épousé Teller en 2019 à Maui, Hawaï, a publié une superbe photo du groupe posant devant l’eau avec la légende: « Bonheur » « .

Sperry Teller a également salué le guide du groupe, qui les a emmenés dans une magnifique cascade à Maui.

Tout en prenant une pause dans les grands espaces, Sperry Teller et Rodgers ont diverti leurs partenaires en chantant la chanson de Taylor Swift « The 1 », sur son album « Folklore ».

Woodley et Rodgers, qui ont annoncé leurs fiançailles en février et ont récemment parlé de son passage à l’hébergement de Jeopardy, ont passé beaucoup de temps de qualité avec leurs amis. Le groupe s’est rendu ensemble au Kentucky Derby plus tôt ce mois-ci.

Woodley et Rodgers ont coordonné leurs tenues pour l’occasion, le joueur de 29 ans portant un gilet rose, un pantalon assorti et un chapeau surdimensionné et le joueur de 37 ans portant un costume, une chemise violette et un chapeau haut de forme.

