Aaron Rodgers dit qu’il n’est pas vacciné, prend de l’ivermectine et dénonce « la foule réveillée »

Ezio Cerruti MacFol Macerato 2018

Albert Einstein a dit : « Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints ».Et c'est ainsi qu'Ezio Cerruti, un vigneron introverti et perfectionniste du Piémont (Italie), obtient des vins naturels uniques, la plus pure expression du terroir. Après avoir terminé ses études dans un domaine complètement différent de la viticulture, Ezio quitte tout et décide de se consacrer à plein temps à ce qui le passionne vraiment : les 7 hectares de vignes qui entourent sa maison à Castiglione Tinella, à mi-chemin entre Asti et Langhe. Ainsi, travaillant exclusivement avec le cépage moscato, il produit des vins mousseux, secs et doux, loin des méthodes technologiques et sans s’adapter à la demande du marché. Le Ezio Cerruti MacFol Macerato est un vin orange issu de vieilles vignes plantées sur des pentes raides à environ 400 mètres d'altitude. Les vignes sont âgées en moyenne de 60 ans et sont plantées sur des sols composés principalement de limons argileux. Elles sont cultivées de manière biologique, sans utilisation de produits chimiques et de manière accidentelle. Après une récolte manuelle et sélective, les raisins du Ezio Cerruti MacFol Macerato passent deux semaines à fermenter sur les peaux dans la cave avant d'être pressés. Ensuite, le vin repose dans des foudres pendant 18 mois. Dans un endroit où le cépage moscato est synonyme de vin mousseux, Ezio Cerruti s'affranchit des stéréotypes et produit Ezio Cerruti MacFol Macerato, un vin orange présentant une rare harmonie, où s'entremêlent fruits, fleurs, sel et épices.