Aaron Paul parle de son retour en tant que Jesse Pinkman dans Better Call Saul

Avec la dernière saison de la série »Tu ferais mieux d’appeler Saul » Juste au coin de la rue, la nouvelle qui a excité les fans était le retour de deux personnages emblématiques de » Breaking Bad »: Walter White et Jesse Pinkman. Compte tenu de cela, l’acteur Aaron-Paulqui joue Pinkman, a partagé ses réflexions sur son retour à un moment donné de la saison dernière.

Paul a été particulièrement choqué par le secret entourant » El Camino: A Breaking Bad Movie » quelques années plus tôt, où même le fait même du film était méticuleusement caché, ce qui s’est répété avec son apparition dans ‘ Better Call Saul ‘.

L’acteur a partagé qu’il était également choqué par la nouvelle que Jesse Pinkman reviendrait pour la dernière saison de la série Saul Goodman. « J’allais à la soirée de la première finale de la saison » Better Call Saul « et ils ont dit: » Il y a un drapeau sur la ligne. Juste pour que tu saches, Vince et Peter disent à tout le monde que toi et Bryan allez être dans la dernière saison. Et j’étais comme, ‘Quoi?!’ Donc je ne l’ai pas vu venir », a-t-il déclaré.

Les co-créateurs de »Better Call Saul », Vince Gilligan Oui peter gould, étaient ceux qui ont révélé que les personnages reviendraient, publiant leur apparition dans la série avec une image dans le récit principal de la série. »Pour être honnête, je suis content de pouvoir enfin en parler et de ne pas être un mouchard. C’est bien de pouvoir être ouvert à ce sujet. Je suis donc ravi », a poursuivi Aaron Paul à propos de sa participation.

Il a ensuite confirmé que même si la nouvelle du retour de Walter et Jesse n’est plus un secret, les fans seront toujours surpris car ils apparaîtront dans la série d’une manière très inattendue. « Pour être honnête, je suis tellement fan de ‘Better Call Saul’ que je n’ai pas vu au départ comment ils allaient le faire », a-t-il ajouté. « Mais bien sûr, laissez Vince et Peter et le reste des scénaristes trouver le moyen parfait. C’est amusant. Je pense que les gens seront excités. »

Au cours de l’histoire de »Better Call Saul » nous avons pu voir l’incorporation de différents personnages de »Breaking Bad », il serait donc étrange de ne pas pouvoir faire l’apparition de Walter et Jesse à un moment donné , un duo qui a sans aucun doute totalement captivé les téléspectateurs de la série pour leur relation de compagnons et d’inimitié.

Servant de spin-off, prequel et suite de »Breaking Bad », »Better Call Saul » se concentre sur Jimmy McGill, joué par Bob Odenkerkun avocat engagé et dévoué qui devient un avocat de la défense pénale égocentrique nommé Saul Goodman.

Les cinq saisons de « Better Call Saul » sont disponibles sur le service de streaming Netflix, la saison 6 commençant le 18 avril.