Aaron Paul nomme son « meilleur ami » Bryan Cranston comme parrain de son nouveau bébé

Breaking Bad La star Aaron Paul est officiellement à nouveau père. Apparaissant sur Le spectacle de ce soir Mardi soir, Paul a révélé à l’hôte Jimmy Fallon et à tous ses téléspectateurs que l’acteur et sa femme Lauren venaient d’accueillir leur deuxième bébé ensemble, un garçon nommé Ryden. Le couple, qui s’est marié en 2013, a également une fille de 4 ans, Story Annabelle, qui, selon Paul, est « follement amoureuse » de son jeune frère.

L’annonce n’a pas été une surprise pour Paul Breaking Bad co-star, Bryan Cranston, qui a déjà visité Ryden en personne. En fait, Paul dit que Cranston est aussi le parrain de Ryden. Après avoir plaisanté en disant que Cranston avait initialement refusé l’offre d’être le parrain de Ryden, Paul précise que l’acteur de Heisenberg est en fait « très excité » par cette opportunité. Comme l’explique Paul :

« Non, il est très excité, très honoré. J’aime cet homme à mort. C’est l’un de mes meilleurs amis au monde, et donc oui, c’était juste une évidence. »

Paul et Cranston se sont entendus pour la première fois lorsque les deux ont été choisis comme co-stars de la série dramatique à succès AMC Breaking Bad, qui s’est déroulée de 2008 à 2013. Dans la série, Paul joue Jesse Pinkman, un ancien élève de Walter White de Cranston, un professeur de chimie au secondaire qui se tourne vers la cuisson de la méthamphétamine pour payer ses frais de traitement contre le cancer. En partie grâce à la chimie des deux acteurs, la série a décollé, devenant finalement l’une des séries télévisées les plus acclamées de tous les temps. Ils se sont ensuite réunis pour le spin-off du film Netflix El Camino: un film Breaking Bad.

Aaron Paul et Bryan Cranston se réuniront dans Better Call Saul





Les fans pourront voir Jesse Pinkman et Walter White partager l’écran pour ce qui sera probablement la toute dernière fois de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Les deux ne se sont pas encore présentés dans le Breaking Bad série dérivée, bien que beaucoup de leurs autres anciennes co-stars l’aient fait au cours des saisons précédentes. Il a été confirmé avant la première de la saison 6 que Jesse et Walt apparaîtront à un moment donné de la dernière saison de Saület Paul nous a récemment dit dans une interview exclusive avec 45secondes.fr qu’il était ravi de pouvoir enfin discuter de son retour.

« Tout d’abord, je suis si heureux de pouvoir enfin en parler. C’est comme si, Breaking Bad et montre comme ça et Tu ferais mieux d’appeler Saul sont tous entourés de secret et de mystère. Je suis donc heureux d’en parler enfin. Pour être honnête, je suis un peu choqué de pouvoir en parler. Je pensais que le plan était de le dévoiler en quelque sorte lors de la diffusion des épisodes, mais nous y sommes… Ce monde est un si beau monde. Je me sens si chanceux de faire partie de ce genre de Breaking Badà présent Tu ferais mieux d’appeler Saulunivers. »

Tu ferais mieux d’appeler Saul diffuse de nouveaux épisodes de sa sixième et dernière saison tous les lundis soirs sur AMC et AMC+. On ne sait pas quand Paul et Cranston apparaîtront.





