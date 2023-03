Aaron Paul et Eiza González rejoignent le casting du thriller de science-fiction Ash

Cendrele dernier projet à venir du rappeur et cinéaste Lotus volant, est un thriller de science-fiction qui a traversé les étapes de sa production. Deux acteurs principaux qui ont été choisis pour le film l’été dernier, Joseph Gordon-Levitt et Tessa Thompson, avaient abandonné pour des raisons non révélées, laissant un vide important à combler avant que le projet puisse avancer. Cependant, selon un nouveau rapport exclusif de Deadline, Aaron-Paul (Breaking Bad) et Eiza González (Bébé conducteur) remplacent maintenant Gordon-Levitt et Thompson respectivement et officiellement à bord pour jouer dans le film.





FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cendre est le deuxième long métrage réalisé par Flying Lotus, dans la foulée de son premier projet Kuso qui était une anthologie d’horreur corporelle qui a été créée pour la première fois au Festival du film de Sundance en 2017. En développant davantage ses prouesses musicales, il compose également une partition originale pour le projet. Neil Blomkamp (District 9) et Echo Lake sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tandis que Jonni Remmler écrit le scénario. Le tournage devait commencer l’année dernière jusqu’à ce que Gordon-Levitt et Thompson abandonnent, mais maintenant que ces rôles sont à nouveau remplis, Lotus devrait lancer la production en mai en Nouvelle-Zélande. La prémisse du film tourne autour d’une jeune femme (Eiza González) qui se réveille sur une planète lointaine pour trouver un carnage tout autour d’elle, l’équipage de sa station spatiale mystérieusement assassiné. Un homme (Aaron Paul) a apparemment été envoyé pour la sauver, mais étant donné les circonstances, elle se demande si elle peut réellement lui faire confiance. Peu d’autres détails ont été divulgués, y compris d’autres acteurs de soutien, mais nous ne manquerons pas d’examiner de plus près Cendre une fois la prise de vue terminée. Flying Lotus avait ceci à dire sur ce qu’il attendait à l’avenir avec Paul et González à la tête de l’histoire.

« Nous construisons quelque chose de nouveau et d’unique avec Cendre et avoir Eiza et Aaron dans ce monde le fait juste flamber. Ce sont des faiseurs de magie absolus, courageux et tout aussi inspirants. Tout ça pour dire… On est sur le point de tuer cette merde. »

Paul et González sont tous les deux plus occupés que jamais

Frito-Lay/Sony

Aaron Paul est définitivement un visage familier pour beaucoup depuis l’âge d’or de sa carrière dans la légendaire série AMC Breaking Bad, où il a joué le rôle de Jesse Pinkman aux côtés de Walter White de Bryan Cranston dans l’une des histoires dramatiques policières les plus captivantes jamais portées à la télévision. Depuis lors, Paul a repris son rôle de Pinkman dans le film de suite Le Camino (2019) et deux épisodes de la dernière saison du spin-off préquel primé de Vince’s Gilligan Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a également joué dans la série de science-fiction dystopique de HBO Westworldla série comique dramatique animée pour adultes BoJack Cavalieret l’année dernière un thriller satirique de science-fiction intitulé Double.

Pendant ce temps, González a également eu une assiette pleine ces dernières années avec un drame primé Bébé conducteur (2017), Alita : ange de combat (2019), Hobbs et Shaw (2019), et Godzilla contre Kong (2021) pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a également un autre projet à venir avec d’anciens Game of Thrones les réalisateurs David Benioff et DB Weiss et leur série Netflix Problème à trois corps, et tourne actuellement Le ministère de la guerre sans gentillesse avec Guy Ritchie et Jerry Bruckheimer.