Aaron Königs: “J’étais extrêmement désavantagé dans ‘Celebrity Big Brother'”

25/08/2020 à 14h43

“Celebrity Big Brother” est terminé pour Aaron Königs. Dans l’interview, il parle de son passage au «pays des contes de fées» et des tensions entre les candidats.

La saison de cette année “Celebrity Big Brother” a atteint la phase chaude. Seuls huit candidats peuvent espérer la victoire dans l’émission de télé-réalité Sat.1. Lundi soir (24 août), Aaron Königs (25 ans) qui a déménagé a dû partir après environ une semaine. Dans une interview accordée à l’agence de presse sur l’actualité, il parle de son passage au «pays des contes de fées» et de la question de savoir si «Big Brother» devrait le sévir. Il révèle également si sa participation à «Celebrity Big Brother», au format de rencontre «Prince Charming» ou à l’émission d’aventure «The Mole – Whom Can You Trust?» Était plus épuisant.

Comment allez-vous après avoir déménagé?

Aaron Königs: Je vais bien – je pense. Tout s’est passé extrêmement rapidement. En tant que successeur, je ne savais même pas quand et si j’allais emménager – et avant de le savoir, j’y étais. Tout cela a été si rapide et intense que je dois d’abord le trier et l’organiser en une seconde calme afin d’avoir à nouveau accès à mes sentiments.

Qu’avez-vous fait en premier lorsque vous êtes de nouveau sorti et que Celebrity Big Brother – The Late Night Show était terminé?

Königs: Il y avait des amis à moi dans le public qui sont venus me chercher. En fait, je n’ai pas fait grand chose de plus que de le presser d’abord, puis de recharger un peu avec leur amour. J’étais un peu en retrait parce qu’ils étaient tous des étrangers.

Après votre départ, vous avez semblé très calme. N’as-tu pas du tout été déçu?

Königs: J’étais dans une position spéciale dès le début et j’ai rapidement réalisé à quel point il était difficile pour moi de mettre un pied dans la porte – en particulier dans la dynamique de groupe déjà existante avec toutes les connexions émotionnelles. Et le spectateur connaissait les autres dix jours de plus que moi. En conséquence, je me suis vite rendu compte qu’il n’y avait rien à gagner pour moi. Je voulais juste en profiter au maximum et passer un bon moment. Mais tôt ou tard, cela me frapperait. Maintenant, c’était déjà dans la phase de fin chaude, quand on était expulsé tous les jours. Je m’étais déjà préparé mentalement à cela.

Vous sentiez-vous toujours accepté par les troupes?

Königs: En fin de compte, je me suis senti intégré. Mais même au sein du groupe, il y en a qui ne peuvent pas du tout se supporter. Je m’entendais très bien avec beaucoup de monde et finalement je n’avais plus le sentiment d’être seul. Cela convenait déjà.

Quels candidats sont les pires tensions entre eux?

Königs: Ce n’est un secret pour personne que Simone Mecky-Ballack et Katy Bähm ne pouvaient vraiment pas se supporter et se sont plus ou moins simplement entendues. Les deux ne se regarderont pas avec leurs culs après la fin du spectacle. Simone n’a probablement pas grand-chose à dire à Katy après ce scandale madame. Elle se mord juste les dents pour ne pas se faire passer pour la femme de l’ex-joueuse garce ces derniers jours.

Vous avez décrit la collusion dans les candidatures comme injuste. «Big Brother» devrait-il sévir contre de telles violations des règles?

Königs: «Big Brother» nous a finalement réprimés. En fait, nous, c’est-à-dire la zone du château, avons été punis pour avoir violé la zone forestière. Mais comment voulez-vous punir les gens qui sont déjà assis et qui meurent de faim dans la forêt? Il est difficile de couper une jambe. Cependant, j’aurais aimé que “Big Brother” sanctionne cela un peu plus vite et plus durement. De facto, la zone forestière avait en fin de compte aussi un avantage en ce sens qu’ils ont indirectement accepté et proposé la candidature de Sascha. Rien de tout cela ne se serait produit s’il n’y avait eu aucune communication. Je suis très surpris que cela se soit passé comme ça.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous, en participant à “Celebrity Big Brother”, “The Mole” ou “Prince Charming”?

Königs: La chose la plus difficile pour moi personnellement, même si ce n’était qu’une semaine, était en fait «PBB». Parce que, contrairement aux autres candidats, j’étais simplement extrêmement désavantagé. Et avant de pouvoir profiter au maximum du format ou de vraiment commencer, j’étais occupé par un défi complètement différent – tout d’abord, me connecter, m’impliquer d’une manière ou d’une autre. Et bien sûr je n’avais pas ça avec “The Mole” et “Prince Charming”. C’était vraiment difficile. «Celebrity Big Brother» était le plus extrême et le plus intense.

Qui va gagner et qui allez-vous gagner?

Königs: Je réponds à Werner Hansch aux deux questions. Je pense qu’à travers son histoire et son passé, sa dépendance au jeu et les problèmes d’argent qu’il traite de manière si ouverte, forte et réfléchie, il a un grand potentiel pour les gagnants. Il peut bien utiliser l’argent et a le cœur du public de son côté. Notamment en raison de sa grande carrière s’étalant sur des décennies, il a une énorme base de fans sur laquelle il peut se souvenir. Je crois à la fois qu’il gagnera et que je le lui donnerai. Ce serait une fin de conte de fées qui correspondrait au thème de la saison de cette année.

(wue / spot)