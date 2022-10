Aaron Judge bat le record de l’AL 62e home run, brisant l’égalité avec Roger Maris

Le cogneur des Yankees de New York, Aaron Judge, a réussi son 62e circuit de l’année le 4 octobre au Texas, faisant de lui le plus grand frappeur de balle longue d’une saison au baseball – en dehors de l’ère notoire des stéroïdes de la MLB.

Le coup record du juge est venu dans le première manche, hors du lanceur des Rangers Jesus Tinoco dans le dernier verre d’un programme double au Globe Life Field à Arlington.

Le voltigeur des Yankees a conduit un curseur de 88 mph sur le mur du champ gauche, où le ballon a été attrapé par un fan qui est venu au match prêt avec son gant.

L’explosion est sortie de la batte du juge à 100,2 mph et a été mesurée à 391 pieds.

Le juge Aaron des Yankees de New York, au centre-gauche, est accueilli à la pirogue par ses coéquipiers et ses fans en liesse après avoir frappé un coup de circuit en solo, son 62e de la saison, lors de la première manche du deuxième match de baseball d’un programme double contre les Rangers du Texas. à Arlington, Texas, le 4 octobre 2022. Tony Gutierrez / AP

Les Yankees sont sortis de leur pirogue dès que le juge a touché le marbre pour célébrer son jalon, qui a rompu une égalité avec Roger Maris, qui a réussi 61 tirs en 1961, pour le plus touché en une seule saison de la Ligue américaine.

Le juge a eu un autre au bâton et a pris sa place dans le champ droit en fin de deuxième manche. C’est alors que le manager des Yankees, Aaron Boone, l’a retiré du jeu, lui permettant un autre rappel.

Le président Joe Biden a félicité Judge et a prédit plus de grandeur pour le voltigeur des Yankees. « L’histoire est faite, plus d’histoire à faire », Biden a dit.

Judge, un natif de Linden, en Californie, âgé de 30 ans, avait égalé le record de Maris avec un tir aller-retour à Toronto mercredi. Il est maintenant seul à la septième place pour la plupart des circuits frappés au cours d’une saison.

Mais la réussite de Judge ne peut être qu’un record dans le cœur et l’esprit des fans de baseball puristes.

Tous les détenteurs du record devant Judge sont des cogneurs de la Ligue nationale qui ont fait leurs dégâts à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors que l’on croyait généralement que certains des meilleurs frappeurs et lanceurs utilisaient des drogues améliorant la performance.

La MLB n’a suspendu les joueurs pour utilisation de stéroïdes qu’en 2005. À ce moment-là, la marque de 61 de Maris avait été dépassée six fois en seulement quatre saisons (1998-2001) par le voltigeur des Cubs de Chicago Sammy Sosa, le voltigeur des Giants de San Francisco Barry Bonds et St. Le joueur de premier but des Louis Cardinals, Mark McGwire.

Le livre des records de la MLB montrera que Bonds est le plus grand frappeur de longue balle d’une saison et d’une carrière de l’histoire du baseball avec 73 circuits en 2001 et son total de 762 tirs en carrière.

Mais plus d’une poignée de fans soutiendront désormais que Judge, et auparavant Maris, devraient être les plus grands frappeurs de coups de circuit d’une saison au baseball, car leurs exploits sont sortis de l’ère des stéroïdes, ce qui a été relaté dans un rapport de 2007 par l’ancien chef de la majorité au Sénat. George Mitchell.

L’historien et auteur du baseball Marty Appel a déclaré que les fans pouvaient raisonnablement affirmer que les plus de 62 circuits de Judge cette saison étaient la réalisation la plus remarquable.

« Je pense qu’une majorité de fans reconnaîtraient que quelque chose de fait, pas à l’ère des stéroïdes comme nous le vivons actuellement avec Aaron Judge, serait plus légitime », a déclaré Appel, un ancien cadre des Yankees.

« Mais c’est l’une de ces choses qui restent de l’ère des stéroïdes, nous sommes laissés à nous-mêmes pour déterminer ce qui est et ce qui n’est pas qualifié de record. Cela dépendra vraiment de chaque individu (fan) quant à ce qu’il reconnaîtra – ce qui est dommage car le baseball a toujours été conforme aux règles et aux chiffres.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.