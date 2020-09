Aaron Carter: débuts de guitare dans le porno

06.09.2020 21h20

Aaron Carter vient de changer de piste professionnelle et de faire ses débuts dans le porno sur la plateforme “Cam Soda” vendredi soir.

Le joueur de 32 ans avait déjà annoncé sa première apparition sur le site pour adultes et déclaré à ses fans: «C’est ma première fois! Rendez-moi ce soir en direct sur @camsoda à 21h ».

Scènes de douche et jeu de guitare nu

Lors de sa première émission en direct, Aaron a filmé des scènes dans sa douche et sa chambre. Là, il s’assit nu sur son lit et joua de la guitare. Sa fiancée Melanie Martin est apparue pour la première fois sur le site porno webcam il y a quatre mois. Apparemment, la chanteuse ne voulait pas lui permettre de se déshabiller devant la caméra ou de partager du contenu pornographique avec ses fans.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Il épluche les bananes avec ses pieds

Avant le spectacle, un représentant de CamSoda a déclaré au site Web de célébrités “Page 6” qu’Aaron “mangerait des bananes et en éplucherait avec ses pieds” pendant le spectacle. Il se «masturberait également pour un public en direct» pour la première fois.

La question de savoir si une ancienne pop star géante qui épluche les bananes avec ses pieds et se masturbe en le faisant apparaît comme sexy est une question ouverte, mais les fans semblaient curieux de savoir à quoi s’attendre à l’avance.

Les fans sont ravis

“Mon premier concert était avec Aaaron Carter et maintenant c’est ma première émission de webcam avec lui”, a tweeté un utilisateur, par exemple. «J’ai demandé à mes parents de m’acheter de l’argent pour un concert d’Aaron Carter et maintenant je vais regarder son émission de cam. Je ne manquerai pas d’en informer ma mère… »a écrit quelqu’un d’autre.

27 € par mois pour l’abonnement “OnlyFans”

«Si vous dites que le travail du sexe est un vrai travail et que maintenant vous crachez de gros sons et vous vous moquez d’Aaron Carter pour avoir fait du camming, alors vous êtes un double moraliste», écrit un autre utilisateur de Twitter.

Le chanteur fait maintenant non seulement des films érotiques, mais a également récemment eu une page OnlyFans, pour laquelle il facture actuellement à ses abonnés 27 € par mois et montre plus, ce qui est cher à certaines personnes.