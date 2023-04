Aaron Carter: a confirmé la cause du décès

Hollywood

Il a été retrouvé mort à son domicile le 5 novembre. L’artiste n’avait que 34 ans.

©GettyAaron Carter.

Le 5 novembre, il a été confirmé que l’artiste de 34 ans, Aaron CarterIl a perdu la vie à la maison. Il musicien était devenu célèbre après son frère, Nick Cartercommencera à vivre ses années de gloire aux mains de les garçons de la rue. Ce n’est que ce mardi que les détails de son test toxicologique ont été confirmés.

L’artiste a été retrouvé mort à son domicile de Lancaster, en Californie. Selon ce qui a été rapporté à l’époque, Aaron Carter a été retrouvé dans sa salle de bain. Des traces d’alprazolam sédatif (Xanax) et de gaz comprimé difluroéthane, « un gaz couramment utilisé comme propulseur dans les purificateurs d’air en aérosol » qui « peut induire une sensation d’euphorie lorsqu’il est inhalé », ont été trouvées dans son système.

Dans TMZ Ils ont indiqué que la possibilité qu’il s’agisse d’un homicide avait été initialement exclue. Cependant, Mélanie Martin (la mère de son fils), a déclaré dans le média cité : « Les résultats ne sont pas une fermeture pour moi. Ils affirment que le décès était dû à la noyade mais ajoute également qu’elle portait une chemise et un collier en la baignoire, ça n’a pas de sens. » Pour la femme, le fait qu’elle portait les vêtements est une indication que quelque chose n’allait pas.

Le premier album de Aaron Carter Il est sorti en 1997, alors qu’il n’avait que neuf ans, et s’est vendu à un million d’exemplaires. Ce chiffre triplerait avec son prochain album, La fête d’Aaronpour entamer plus tard une carrière dans le monde de Nickelodeon avec plusieurs rôles dans lesquels il joua lui-même, comme dans Lizzie McGuire et Sabrina la sorcière adolescente. Le dernier titre studio que cet artiste a produit est sorti en 2018 et s’intitulait La voit.

+Son temps sur le programme Susana Gimenez

Son plus grand moment de gloire mondiale a bien été vécu au début de sa carrière, notamment grâce à la diffusion qui lui a garanti d’être le frère de l’un des les garçons de la rue. L’impact a été tel qu’il a même pu faire des tournées dans des pays comme l’Argentine, où il a pu être vu dans des programmes télévisés très importants tels que Susana Gimenezoù il a non seulement été interviewé, mais a également présenté un spectacle musical que vous pouvez voir ci-dessous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?