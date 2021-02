A6 TFSIe et A7 TFSIe. Batterie plus grande, plus d’autonomie pour les hybrides rechargeables Audi

Audi a mis à jour les hybrides brancher A6 TFSIe quattro et A7 TFSIe quattro avec une batterie de plus grande capacité, résultant en une plus grande autonomie en mode électrique.

La batterie lithium-ion des deux modèles est passée de 14,1 kWh à 17,9 kWh brut (14,4 kWh net) – l’espace qu’elle occupe n’a pas changé – ce qui se traduit par une plus grande autonomie électrique jusqu’à 73 km. La puissance de charge maximale est de 7,4 kW, ce qui vous permet de charger la batterie en deux heures et demie.

Deux versions seront disponibles: 50 TFSIe et 55 TFSIe. Les deux combinent le moteur à essence 2.0 TFSI de 265 ch et 370 Nm, avec un moteur électrique de 143 ch et 350 Nm, toujours à quatre roues motrices (quattro) et toujours via le double embrayage automatique S clonic à sept rapports.

Cependant, la combinaison des deux types de moteurs entraîne des valeurs de puissance et de couple différentes. Le 50 TFSIe a une puissance maximale combinée de 299 ch et un couple maximal combiné de 450 Nm, tandis que sur le 55 TFSIe ces valeurs s’élèvent respectivement à 367 ch et 550 Nm – une différence justifiée par l’électronique…

En plus de la batterie de plus grande capacité, un nouveau mode de conduite a été ajouté qui rejoint le «EV», «Auto» et «Hold». Le nouveau mode «Charge» permet à la batterie d’être chargée par le moteur thermique pendant la conduite.

Preuve d’imposition

L’Audi A6 TFSIe quattro et l’Audi A7 TFSIe quattro annoncent une autonomie électrique de plus de 50 km et des émissions de CO deux moins de 50 g / km, ce qui les met en conformité avec les dernières évolutions du calcul de l’ISV (Vehicle Tax) pour les véhicules hybrides brancher. Ainsi, ils bénéficient d’un support de 75% par rapport à l’ISV.

Pour les entreprises, Audi annonce également que des versions seront disponibles avec un prix inférieur à 50 mille euros (avant taxes), ce qui permet la déduction de la TVA et un échelon inférieur de taxation autonome.

Combien?

L’Audi A6 TFSIe quattro sera disponible en Limousine (berline) et Avant (fourgon) et, avec l’A7 TFSIe quattro, toutes seront disponibles en précommande à partir de mars prochain.

Les prix commencent à 68 333 euros pour l’A6 Limousine et 70 658 euros pour l’A6 Avant. Il n’y a actuellement aucun prix pour l’A7 TFSIe.