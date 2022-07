A24 révèle la première bande-annonce et la date de sortie de Pearl, la préquelle de « X »

A24

La bande-annonce tant attendue de Pearl est enfin arrivée, la préquelle d’horreur d’A24 qui se concentrera sur l’un des personnages principaux de « X ». A voir quand il s’ouvre !

©A24A24 révèle la première bande-annonce et la date de sortie de Pearl, la préquelle de « X ».

Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la première de Xle film d’horreur réalisé, écrit, produit et monté par Ti Ouest qui a recueilli d’excellentes critiques positives et s’est positionné comme l’un des meilleurs films de l’année jusqu’à présent. Cependant, peu de temps après sa première, la société de production A24 a surpris le public en annonçant que le réalisateur avait secrètement tourné une préquelle intitulée perle et ils ont déjà présenté ce qui est nécessaire pour attendre la bande. Ne manquez pas sa bande-annonce et sa date de sortie !

Dans la matinée de lundi, les réseaux sociaux officiels d’A24 ont publié la première affiche du long-métrage, où le retour de mia gothique Quoi perle, mais maintenant dans une situation complètement différente de ce que nous avons vu d’elle dans le slasher sorti en mars de cette année. Ce projet sera le premier à être ajouté à la franchise révélée au début de 2022 et au fil du temps, ils annonceront d’autres sorties de l’univers.

La nouveauté a été accueillie avec énergie et inquiétude par le public sur les réseaux sociaux, puisque ‘X’ Il est considéré comme un chef-d’œuvre de l’horreur actuelle et la peur de l’expansion dans une saga pourrait affecter ce qui a été vu. Au-delà de cela, il ne fait aucun doute que l’esprit de Ti West peut livrer un nouveau projet flashy, comme on le voit dans sa première bande-annonce. Observez l’évolution de perle!

Cette préquelle se déroulera en 1918, plusieurs décennies avant les événements développés dans le film original. Bien que les détails précis de son synopsis n’aient pas été révélés, on sait qu’il explorera la jeunesse du personnage principal, étant une femme qui s’occupe de son père malade dans une ferme, loin de sa famille, mais qui a aussi hâte de s’échapper de cette vie et vivre autrement, loin de sa mère dévouée.

+Quand Pearl est-il sorti ?

Selon ce qui a été récemment publié par la société de production A24, la préquelle perle sortira en salles le 16 septembre. Le public sera témoin d’un nouveau slasher plein de violence et de sang, mettant en vedette mia gothique. Dans son casting on retrouvera aussi David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland et Emma Jenkins-Purro.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂