A24 assemble la distribution A-List pour Fantasy Epic The Legend of Ochi

La société de production A24 a récemment dévoilé un nouveau projet à venir appelé La Légende d’Ochi. Le film est considéré comme une épopée fantastique. Ce sera le premier film d’Isaiah Saxon. Il dirigera une distribution principale qui comprend Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard et Helena Zegel. Le titre est basé sur les personnages, le monde et le scénario originaux de Saxon.

Un synopsis du projet se lit comme suit : « La Légende d’Ochi suit une jeune fille (Zengel) qui s’enfuit de chez elle et apprend à communiquer avec une espèce animale insaisissable connue sous le nom d’Ochi. » Le compositeur et fondateur de Dirty Projectors Dave Longstreth crée une partition originale pour le film. Il a collaboré avec l’animation et le film de Saxon studio Encyclopedia Pictura à plusieurs reprises.

Isaïe Saxon, qui a cofondé Encyclopedia Pictura, a de l’expérience dans l’industrie de la musique. Il a réalisé des clips pour de nombreux musiciens, tels que Bjork, Panda Bear, Kanye West, Grizzly Bear et les Dirty Projectors mentionnés précédemment. Il sera intéressant de le voir passer de la musique au grand écran. L’Encyclopédie Pictura a un autre projet en cours, qui est une série animée pour Apple. Son pilote, qui viendra sur Cartoon Network s’appelle DIY.Le spectacle est inspiré de DIY.org, une communauté en ligne créée pour enseigner des compétences pratiques aux enfants.

Les tâches de production sont assurées par Saxon et Encyclopedia Pictura, avec Traci Carlson et Richard Peete pour Neighborhood Watch et Jonathan Wang avec Year of the Rat. Les producteurs exécutifs comprendront Avengers : Fin de partie directeurs des frères Russo, ainsi que Mike Larocca et Angela Russo-Otstot d’AGBO. Louise Lovegrove et Alex Plapinger sont également producteurs exécutifs.

A24 a développé certains des films les plus acclamés de la dernière décennie, tels que le drame clair de lune, science-fiction Ex Machina et titre d’horreur Héréditaire.Le studio est surtout connu pour ses histoires destinées aux adultes. Cependant, La Légende d’Ochi sera le premier film familial créé par la société. Il aura les thèmes auxquels les fans d’A24 sont habitués à ce stade. Les initiés décrivent le projet comme un retour à l’école maternelle à l’ancienne.Le seigneur des anneaux Les photos de Peter Jackson. Apparemment, les dirigeants de l’entreprise ont tellement aimé le monde de Saxon qu’ils ont sauté sur l’occasion de travailler avec lui.

A24 est connu par les gens de l’industrie hollywoodienne pour prendre de gros risques avec de nouveaux réalisateurs, comme ils l’ont fait avec Ari Aster avec ses débuts en tant que réalisateur. Héréditaire. Ce film a été un succès au box-office et est devenu une partie de la liste des meilleurs films des années 2010 de nombreux critiques. En plus de prendre des risques, A24 est également connu pour avoir de longs partenariats avec des cinéastes. Après son deuxième film Milieu créé en 2019, Aster a commencé à travailler sur son troisième titre avec la société. Son nouveau projet est actuellement en tournage. La Légende d’Ochi pourrait être le début d’un nouveau partenariat durable entre Saxon et A24.

Saxon est représenté par Verve, 2AM et Hansen, Jacobson. Dafoe est représenté par CAA et Circle of Confusion. Z engel est représenté par CAA et Artists Partnership. Watson est représenté par UTA, Independent Talent au Royaume-Uni et Schreck Rose. Wolfhard est représenté par CAA, Velocity Entertainment Partners et Jackoway Austen. Cette nouvelle est née à Deadline.

