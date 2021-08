À vos chandails : le Pumpkin Spice Latte de Starbucks est de retour

Starbucks a des nouvelles assez excitantes pour pimenter votre lundi mondain – à moins, bien sûr, que vous soyez anti-PSL (comme Al Roker).

La chaîne de café vient de révéler que son Pumpkin Spice Latte arrive dans les magasins à travers le pays le mardi 24 août, faisant pleurer de joie les amateurs de saveurs d’automne du monde entier.

Cela marque la 18e année consécutive que le PSL s’est mérité une place de choix dans le menu d’automne saisonnier de Starbucks et son mélange emblématique d’épices à la citrouille, à la cannelle, au clou de girofle et à la muscade a certainement un culte.

Le PSL sera disponible à la fois chaud et glacé. Avec l’aimable autorisation de Starbucks

Comme par les années passées, le PSL sera disponible chaud ou glacé, nappé d’un mélange de chantilly et d’épices pour tarte à la citrouille. Selon Starbucks, le savoureux latte d’automne est l’une des « boissons saisonnières les plus populaires de tous les temps » de la chaîne et l’entreprise a vendu plus de 500 millions de boissons depuis 2003.

Pour la troisième année consécutive, le Pumpkin Cream Cold Brew de Starbucks fera également son grand retour. Si vous êtes moins familier avec la boisson fraîche que la PSL séculaire, elle est faite avec le Cold Brew de l’entreprise, puis sucrée avec du sirop de vanille avant d’être complétée par une garniture aux épices à la citrouille et de la mousse froide à la crème de citrouille.

Les deux boissons seront disponibles dans les magasins des États-Unis et du Canada pour une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks.

L’épice de citrouille a envahi le menu de la boulangerie. Avec l’aimable autorisation de Starbucks

La chaîne a déjà ajouté deux nouvelles friandises saisonnières à son menu de boulangerie – le muffin au fromage à la crème à la citrouille et le scone à la citrouille – et les clients peuvent également profiter du pain à la citrouille toute l’année.

Pour les clients qui mangent, dorment et respirent vraiment tout ce qui est épicé à la citrouille, Starbucks propose également quelques produits pour la maison, notamment plusieurs boissons à la citrouille et la nouvelle crème non laitière aromatisée à la citrouille et le concentré d’infusion à froid Pumpkin Spice.

Vous pouvez également obtenir votre dose d’épices à la citrouille à la maison. Avec l’aimable autorisation de Starbucks

Selon le calendrier, il reste encore plusieurs semaines d’été, mais les personnes susmentionnées portant des pulls et adorant les citrouilles ont inspiré des chaînes comme Starbucks à publier leurs menus d’automne avant que les feuilles ne commencent à tomber. Dunkin ‘a déjà sorti son latte à la citrouille et une nouvelle infusion froide à la crème de citrouille la semaine dernière, plus tôt que jamais.