A voir sur Prime Video : des séries similaires à Porno y Helado y Primate dont il faut tenir compte

Amazon Prime Vidéo

L’humour absurde, la comédie inconfortable et les situations les plus bizarres. Vous pouvez trouver tout cela dans les séries créées par Martin Piroyanski et Adrián Burgos, mais ce ne sont pas les seuls du catalogue.

©IMDBPorno y Helado a été créée le 11 mars.

L’humour a toutes sortes de variantes et chacun de nous peut rire pour mille raisons et situations différentes, qui ne sont pas forcément drôles pour tout le monde. Il y a ceux qui aiment les gags les plus physiques, d’autres qui se moquent des comédies basées sur des jeux de mots et d’autres qui peuvent être beaucoup plus divertis avec des productions absurdes, comme dans le cas de Porno et crème glacée ou Primateau Amazon Prime Vidéo.

Si vous ne les avez pas encore vus, nous vous dirons brièvement de quoi il s’agit, avant de vous présenter des alternatives à découvrir dans le catalogue de amazone. Alors que Porno et crème glacéecréé par Martin Piroyanskise concentre sur un groupe d’amis qui sans beaucoup d’avenir créent un groupe (sans savoir jouer des instruments !) et la situation dégénère, Primate C’était écrit par Adrien Burgos et raconte l’histoire de William, un acteur qui se sent comme une star mais un jour il se rend compte que le monde dans lequel il vit n’est pas aussi parfait qu’il le pensait : à 48 ans il est séparé, diabétique, en mauvaise condition physique et en plus il vit de son mieux ami. Maintenant oui, si vous avez déjà vu tout cela, il est temps de recommander d’autres alternatives.

+Les comédies à ne pas manquer sur Amazon Prime Video

3-Télécharger

Sorti de l’esprit du créateur de Bureau et Parcs et loisirs, greg danielscette série se déroule en l’an 2033, où le protagoniste est Nathan Brun, un programmeur très talentueux qui subit un accident qui le laisse sur le point de mourir. Face à cette situation, il décide de se faire transplanter l’esprit dans un métavers, où il pourra vivre éternellement. À partir de là, il commencera à revisiter sa vie et tentera même de comprendre ce qu’il est advenu de son terrible accident.

2 – De bons présages

Cette minisérie Neil Gaman Il a été créé en 2019. Dans cette production aux accents religieux, un ange et un démon s’uniront pour empêcher la fin de la civilisation après l’arrivée de l’antéchrist. Une histoire pour réfléchir sur le bien et le mal, et sur la morale, avec les rôles principaux de David Tennant et Michael Sheen.

1-Pour toujours

Celui qui ne veut pas Maya Rudolph et Fred Armisen il n’aime pas sa mère. Ces comédiens extrêmement talentueux sont issus de Saturday Night Live mener la comédie centrée sur un couple marié traversant une période très difficile, où la routine les a complètement absorbés et l’ennui est devenu monnaie courante. Jusqu’au jour où ils envisagent de faire un petit changement, qui sera celui qui leur fera découvrir une facette de leur vie qu’ils n’avaient jamais vue.

