A voir sur HBO Max : la mini-série en 9 épisodes qui triomphe sur la plateforme en ce moment

Le plateformes de streaming Ils sont devenus les grands alliés des fans de films et de séries. C’est que le confort de regarder des films et des fictions depuis chez soi est quelque chose dont tous les téléspectateurs veulent profiter. Pour cette raison, maintenant, beaucoup choisissent de louer des services à la demande, parmi lesquels hbo max. Cette entreprise est arrivée en Amérique latine il y a quelques mois à peine et connaît déjà un succès complet.

Ceci est dû au fait HBO Max a un catalogue entièrement renouvelé, innovant et captivant. Les films et séries que la plate-forme fait généralement fureur et surpassent plus d’une production originale d’autres sociétés. En fait, ils ont récemment ajouté à leur bibliothèque un série originale qui fait sensation car il raconte une histoire vraie qui a surpris les internautes.

La mini-série HBO Max qui triomphe sur la plateforme en ce moment :

La minisérie de hbo max qui a réussi à attraper les fans est Vice-Tokyo. Mettant en vedette Ansel Elgort, le strip mêle suspense et crime en neuf épisodes basés sur les mémoires du journaliste américain Jake Adelstein. qui sert également de producteur exécutif. De plus, la série s’inspire vaguement de Tokyo Vice : un journaliste américain sur le rythme de la police au Japonoù le protagoniste a raconté son histoire.

De quoi s’agit-il Vice-Tokyo? Le synopsis officiel de la bande d’origine hbo max Il dit: « Jake Adelstein (Ansel Elgort), un journaliste américain, s’installe à Tokyo dans les années 1990, dans le but de rejoindre le principal journal japonais et de devenir le premier journaliste étranger spécialisé dans la criminalité. Il fait face à plusieurs obstacles dans ses premières enquêtes, mais les choses s’améliorent lorsqu’il rencontre Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), un détective adjoint avec beaucoup d’expérience dans le domaine. Tous deux plongent dans le monde trouble des Yakuza, ce qui met évidemment leur vie en danger.”.

Sans aucun doute, une prémisse qui a choqué tout le monde et qui rattrape de plus en plus d’utilisateurs. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, Vice-Tokyo C’est une mini-série idéale à regarder en un week-end. C’est parce qu’il n’a que neuf épisodes, mais il n’y en a que cinq sortis. La production a décidé d’en lancer deux par semaine, même si le 7 avril, jour de sa première officielle, ils en ont partagé trois ensemble, puis deux tous les jeudis. Autrement dit, il reste encore quatre chapitres à publier.

