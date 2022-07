À venir en décembre : une suite de Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles ; Comic-Con 2022 Peut-être que la deuxième fois sera le charme

BOOM! Pour faire suite à la première série 2019, Studios et IDW Publishing collaborent à nouveau.

Pour la suite, l’auteur Ryan Parrott est de retour, et l’art intérieur sera désormais également géré par l’artiste de couverture Dan Mora.

Bien que les prémisses de la série soient encore largement inconnues, Boom a promis que la suite surpasserait même les scènes les plus stupides du premier film, en tant que telles lorsque Shredder a utilisé la puissance du Green Ranger.

Selon un communiqué de presse de la rédactrice en chef Dafna Pleban, « The inaugural Formidable Morphin Power Rangers et la rencontre des Teenage Mutant Ninja Turtles ont donné lieu à des moments légendaires comme l’introduction du Green Ranger Shredder, des Ninja Rangers et du puissant Turtlezord ! Attendez de voir ce qui se passera ensuite pour les deux équipes lorsqu’elles rencontreront des personnages bien connus et des ennemis inattendus dans une aventure remplie de rebondissements et d’urnes choquants si vous pensez que rien ne peut surpasser cela !

Alors que la série mensuelle approche du numéro 100, BOOM! Les studios ont également dévoilé leurs grandes ambitions pour la marque Power Rangers en plus de ce gros crossover. Mighty Morphin Power Rangers # 101 d’octobre inaugure une toute nouvelle situation connue sous le nom de « Recharged ».

Après une période au cours de laquelle les Rangers originaux Jason, Trini et Zack sont apparus dans leur propre série indépendante, l’équipe complète sera de retour et les Rangers unis affronteront de nouveaux ennemis et dangers pour Angel Grove.

Une nouvelle équipe créative sera introduite dans la série. Auparavant productrice de l’émission télévisée, l’écrivaine Melissa Flores collaborera avec l’artiste Simona Di Gianfelice sur ce projet (All-New Firefly).

L’opportunité d’écrire Mighty Morphin Power Rangers est un véritable rêve devenu réalité pour Flores, qui a ajouté: « Je ne peux pas arrêter de me pincer. » « Les prochains numéros comprendront une aventure folle qui vise à commémorer le merveilleux héritage de cette série légendaire et à pousser les Rangers jusqu’à leurs limites », explique l’auteur.

Mighty Morphin Power Rangers #101 et Mighty Morphin Power Rangers/Tortues Ninja Teenage Mutant II # 1 sortira respectivement en octobre et décembre 2022.