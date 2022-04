A vendre hache utilisée par Jack Nicholson dans The Shining

Les fans de collectionneurs sont les plus dévoués à trouver toutes sortes de pièces emblématiques de films, de séries, d’animes ou de toute production qu’ils aiment. Afin de trouver les fans qui sont prêts à payer n’importe quel montant pour des articles en édition limitée, il existe plusieurs entreprises qui mettent divers objets de collection en vente ou aux enchères.

Désormais, la page en ligne de la société Gotta Have Rock & Roll a mis en vente la hache utilisée par l’acteur. Jack Nicholson dans le film »The Shining », avec lequel il interprète la scène iconique dans laquelle l’actrice est terrifiée Shelly Duvaldéfonçant la porte de la salle de bain derrière laquelle il essayait de se cacher.

Pour les cinéphiles, cet objet de collection ne sera pas bon marché, car il est proposé aux enchères à un prix compris entre 50 000 et 90 000 dollars. La hache est livrée dans un étui en verre noir, ainsi que quatre images du film, dont son logo et une photo de Jack Nicholson errant dans le labyrinthe enneigé avec l’arme à la main.

De même, le propriétaire recevra une lettre de NORANK Engineering, confirmant que la hache est la même que celle utilisée dans le film lors de son enregistrement le 9 juin 1989, ainsi qu’un certificat d’authenticité délivré par NORANK Engineering lui-même. & Rouler la page.

Adapté du roman du légendaire auteur d’horreur Stephen King, Stanley Kubrick a réalisé le film qui allait devenir un classique immédiat, laissant sa marque non seulement sur le genre de l’horreur, mais aussi sur la culture pop et le cinéma en général.

Le film est centré sur un écrivain nommé Jack Torrance, qui prend un emploi de gardien à l’hôtel Overlook à Colorado City. Puisque l’hôtel est au milieu de nulle part, Torrance voit l’opportunité parfaite pour l’environnement calme de se concentrer sur son écriture. Avec lui se trouvent sa femme Wendy et son fils Danny, mais malgré son plan de séjour tranquille, la personnalité de Jack se transforme, devenant une personne qui veut tuer sa famille et adopter une attitude démoniaque.

La performance stellaire de Jack Nicholson a donné vie à l’une des scènes les plus mémorables de l’histoire du cinéma, car tandis que sa femme Wendy et leur fils se cachent dans la salle de bain pour être sûr du massacre de Jack, son personnage commence à frapper et à ouvrir la porte avec un hache, tout en criant « Voici Johnny! »

Cette scène est également devenue l’une des plus parodiées sur Internet, avec différents personnages populaires à la fois réels et animés qui ont coupé la porte.