A vendre aux entreprises. Toyota développe un module de pile à combustible

L’un des principaux moteurs de la technologie des piles à hydrogène, Toyota Motor Corporation vient de développer un nouveau module FC, ou module de pile à combustible, à vendre à d’autres entreprises qui développent ou fabriquent des camions, des bus, des trains et des navires utilisant cette technologie. En vente déjà au printemps 2021.

Capable pour une grande variété d’applications, y compris le transport terrestre et maritime, ce nouveau module de pile à combustible, ou module FC, cherche à répondre, selon Toyota, à un besoin croissant résultant de l’adoption, dans plusieurs pays et régions du globe, des politiques d’utilisation de l’hydrogène comme carburant non polluant.

Avec ce type de produits, la marque japonaise assume son intention non seulement de vulgariser les véhicules à pile à combustible (FCEV), mais aussi de renforcer ses initiatives en tant que fournisseur de systèmes FC, pour promouvoir l’utilisation de l’hydrogène. Contribuer à réduire les émissions de CO2 de cette manière, comme moyen de contribuer à la réduction du réchauffement climatique et d’atteindre la neutralité carbone.

La composition et le fonctionnement du système de pile à combustible de Toyota

Quant au module FC lui-même, Toyota le décrit comme «une sorte de` `boîte à hydrogène » avec le système de pile à combustible de deuxième génération de Toyota Mirai, ainsi que des composants qui traitent de l’alimentation en air, de l’hydrogène, du refroidissement et du contrôle de l’alimentation, en un seul module compact ».

Toujours selon le fabricant, ce nouveau module est disponible en quatre modèles – un type vertical (Type I) et un type horizontal (Type II), tous deux avec une puissance nominale de 60 kW ou 80 kW et une tension comprise entre 400 et 750V.

En termes de dimensions et de poids, le module de type vertical annonce une longueur de 890 mm, 630 mm de largeur et 690 mm de hauteur, en plus d’un poids approximatif de 250 kg, tandis que le module de type horizontal fait 1270 mm de long, 630 mm de large et 410 mm de haut, pour un poids approximatif de 240 kg.

Toyota Motor Corporation souligne également la polyvalence, en termes d’application, que cette solution offre, non seulement aux moyens de transport, mais aussi à tous les instruments électriques avec moteur, onduleur et batterie, en plus d’une excellente sécurité et fiabilité, merci également aux contre-mesures appliquées suite au développement de véhicules électrifiés comme la Toyota Mirai ou les hybrides de la marque.

Enfin, le fabricant loue les performances de base du module FC, à savoir sa haute performance et son efficacité économique, également grâce à des exigences de maintenance simples et peu fréquentes, qui permettent de réduire le coût total, de l’acquisition, jusqu’à la fin de vie du produit .

