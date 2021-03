À Valheim, un utilisateur a reconstruit la cathédrale de Notre-Dame

Dans le jeu vidéo du moment, Valheim, vous devez vous battre contre des créatures et des dangers tirés de la mythologie nordique pour monter à Vahalla. Mais Valheim n’est pas seulement un combat pour la survie: c’est un titre qui met également à l’épreuve l’ingéniosité et la créativité. En exploitant la mécanique de la construction de bâtiments, différents utilisateurs ont créé différentes œuvres architecturales. Parmi les créations les plus incroyables reproduites dans le jeu se trouve la cathédrale de Notre Dame Paris.

L’auteur de la reconstruction minutieuse est l’utilisateur connu sur Reddit sous le nom de GlPv, qui a décrit l’exploit par courrier: « J’ai d’abord créé la charpente basée sur le bâtiment réel, puis le toit et les murs. Les murs seuls semblaient trop plats, alors j’ai ajouté de la profondeur avec les poutres verticales. Cela semble compliqué mais la plupart des pièces sont reliées à des articulations, je n’ai que rarement à placer quoi que ce soit avec précision. En survie, les ressources sont le seul souci. » Sans surprise, pour réussir la reconstruction minutieuse de Notre-Dame, GlPv n’a pas joué à Valheim dans sa forme classique dédiée à la survie, mais a profité du Mode débogage, qui permet à ceux qui jouent de construire librement sans la contrainte des ressources consommables.

Un travail qui nécessitait GlPv 10 heures de son temps. Pour l’instant, la cathédrale à l’intérieur est vide, mais l’utilisateur a déjà exprimé sa volonté de la décorer avec plus de détails à l’avenir. Notre-Dame de GlPv n’est pas la seule construction remarquable à Valheim. Il y a aussi des bâtiments qui font référence à ceux vus dans la trilogie cinématographique du Seigneur des anneaux, pour ne donner qu’un exemple parmi tant d’autres. Pendant ce temps, Valheim, un jeu vidéo développé par seulement cinq personnes, continue d’augmenter massivement son succès. Des 2 millions d’utilisateurs inattendus au lancement, ai 5 millions atteint le 3 mars dernier.

