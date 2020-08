À un prix avantageux, vente de disque dur de 5 To pour Xbox One

Si vous attendiez une bonne offre pour étendre l’espace de stockage de votre Xbox One, c’est peut-être votre chance. Sur Amazon.com, vous disposez d’une offre pour ce disque dur externe, Lecteur de jeu WD Black P10 – 5 To avec une remise intéressante sur son prix d’origine.

Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 5 To, vous pouvez stocker et sauvegarder autant de fichiers que vous le souhaitez. Avec le Xbox Game Pass en plein essor, avec 5 To, vous disposez de suffisamment d’espace pour ne pas avoir à supprimer des jeux à tout moment.

Vente de disque dur de 5 To pour Xbox One

Nous profitons également de cette occasion pour vous rappeler que les offres de la semaine dans la boutique Xbox sont désormais disponibles, avec des réductions sur les jeux et contenus avec jusqu’à 70% de réduction sur leur prix d’origine.

Nous avons testé les versions 12 To et 3 To et nous pouvons vous dire que ces disques durs sont les meilleurs que vous puissiez trouver sur le marché aujourd’hui, beaucoup d’espace, de bons matériaux de fabrication sans bruit et à des prix raisonnables. Vous pouvez lire notre analyse de la version 12 To via le lien suivant.

