À travers un teaser prometteur. Pagani montre ce que sera Huayra R

Douze ans après avoir offert au monde la Zonda R, une version piste du modèle routier du même nom, le petit fabricant italien d’hyper-sports Pagani Automobili publie le dernier teaser de sa dernière proposition à apprécier, unique et en exclusivité sur le circuit: la Huayra R pour la piste avec son énorme aile arrière!

Une sorte de successeur d’un modèle qui comportait la même hélice AMG qui équipait l’inoubliable Mercedes-Benz CLK GTR, le futur modèle de piste a ainsi été annoncé via le compte officiel Pagani Automobili sur le réseau social Facebook. Le constructeur mentionnant que «aujourd’hui, près de 13 ans plus tard, nous sommes sur le point d’écrire un nouveau chapitre de ce voyage… restez à l’écoute».

Bien que non clairement assumée, cette nouvelle proposition devrait être, ni plus, ni moins, que la Pagani Huayra R dans la version à usage exclusif dans un circuit que, d’emblée, l’énorme aile arrière dénonce, planant au-dessus des épaules généreuses comme un moyen de garantie encore plus grand appui.

D’ailleurs, bien que l’image ne le dénonce pas, le plus certain est que, suite à ces solutions, il existe également plusieurs autres appendices et solutions aérodynamiques, déjà courants dans les modèles de chenilles de Pagani.

Bien que, pour l’instant, les informations techniques sur le Huayra R soient rares, un teaser précédent publié par Pagani a révélé ce qui sera le «cœur» du modèle, présenté avec une démonstration du son que l’on peut attendre de ce V12.

Ainsi et selon certaines rumeurs, la Huayra R devrait bénéficier, à l’instar du prédécesseur Zonda R, d’un V12, sans turbos, d’origine AMG, offrant quelque chose comme 900 ch de puissance, en plus d’une capacité à augmenter le régime à environ 9 500 tr / min.

Cette option ne signifie cependant pas que la marque italienne envisage d’abdiquer le V12 biturbo, également d’origine AMG, un bloc que Pagani Automobili a d’ailleurs déjà obtenu, grâce à la conclusion d’un contrat qui dure jusqu’en 2026.

