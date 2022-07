À travers le Spider-Verse, une fuite de Spider-Man Movie Merch semble vérifier une importante variante d’araignée

Il est entré dans le Spider-Verse par déchiquetage.

De nouveaux jouets Spider-Verse sont apparus sur les étagères des magasins Target dans les jours qui ont précédé la sortie de Homme araignée: A travers le Spider-Verse. Cependant, quelques jouets, en particulier, semblent suggérer le retour de Spider-Punk, une variante de Spider-Man issue des comics. La majorité des jouets concernent des personnages qui ont déjà été révélés.

L’un des jouets s’appelle « Spider-Punk Web Blast » et ne présente rien d’autre que Spider-guitar, Punk’s, comme de nombreux fans l’ont souligné sur Twitter. Un masque Spider-Punk avec la coiffure en corne reconnaissable du personnage a également été repéré par les fans.

Le personnage fera sa première apparition au cinéma dans Across the Spider-Verse si ces jouets indiquent vraiment le retour de Spider. Punks Dans les bandes dessinées, Spider-Punk, natif de Earth-138, était réputé pour utiliser à la fois ses capacités de filature de toile et sa guitare électrique comme armes.

Les fans ont eu leur premier aperçu de Across the Spider-Verse plus tôt cette année; les 15 premières minutes ont présenté un aperçu de la vie de personnages tels que Miles Morales, Gwen Stacy et Spider-Man 2099.

Même s’il n’est pas clair si d’autres variantes de Spider apparaîtront dans le futur film, il est évident que beaucoup de travail a été consacré à sa création. Le plus grand casting jamais réalisé pour une image animée, 40 personnages et six univers seront tous présents, a confirmé Sony plus tôt cette année.

Le film sortira désormais le 2 juin 2023, après un retard.