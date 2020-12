À toutes les fusées que nous avons perdues en 2020 et à ce que nous en avons appris

Lancer des roquettes est difficile. La plupart du temps, nous faisons les choses correctement, mais parfois des choses inattendues se produisent. C’est peut-être à cause d’un échec de scène ou peut-être à cause de l’utilisation d’un prototype audacieux, comme le vaisseau spatial de SpaceX. Mais, aussi dévastateur qu’un échec puisse paraître, il peut aider les équipes derrière ces lancements à apprendre et à se développer, les aidant à continuer à améliorer les vols spatiaux.

Vous trouverez ci-dessous une liste des explosions et des échecs de roquettes les plus fous de 2020 (sans compter les situations où une fusée avait une anomalie en cours de route mais était toujours capable d’atteindre l’orbite (comme Lancement de la fusée Falcon 9 Starlink de SpaceX le 18 mars ) ou les nombreux abandons de lancement de 2020 en raison de situations telles que la météo ou des problèmes techniques).

1) Explosion du prototype du vaisseau spatial SN3

(Crédit d’image: SPadre.com)

Le Starship SN3 de SpaceX était censé faire une série de tests au printemps qui se termineraient par de courts vols d’essais «sautants». cependant, un problème lors d’un des tests en avril fait exploser le prototype. À l’époque, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a suggéré qu’il y avait peut-être une « erreur de configuration de test » (qui s’est avérée plus tard être valves qui fuient ) qui a conduit à l’échec du test de pression cryogénique du véhicule. SpaceX voulait voir si le SN3 pouvait résister à la haute pression du carburant super froid nécessaire pour l’envoyer en vol.

2) Explosion du prototype du vaisseau spatial SN4

Prototype Starship SN4 de SpaceX a également explosé en mai dernier dans une boule de feu dramatique . L’explosion s’est produite environ une minute après le test du moteur-fusée Raptor. Cela dit, SN4 avait déjà duré quatre tests de moteur de pompiers statiques et n’a rencontré de problèmes que lors de son cinquième, ce qui en fait le vaisseau le plus long et le plus testé à l’époque. Les premiers tests sur SN4 visaient à aider à la préparation éventuelle du vol pour Starship, qui a pris plus de sens au printemps après La NASA a choisi Starship comme l’un des vaisseaux spatiaux pour atterrir des gens sur la lune pour le programme Artemis de l’agence.

3) Explosion du prototype du vaisseau spatial SN7

(Crédit d’image: SPadre Cam / SPadre.com)

Le prochain prototype de Starship, appelé SN7, également rompu lors d’un test de pression en juin – une explosion délibérée alors que SpaceX testait les limites du réservoir de carburant. Le réservoir a dépassé sa capacité avec de l’azote liquide super refroidi avant d’éclater. Le fait de pousser délibérément des pièces à l’échec fait partie intégrante de l’industrie des engins spatiaux (et de l’aérospatiale), car cela crée des données précises sur la distance à laquelle vous pouvez pousser le véhicule pendant les opérations normales. À long terme, ces tests conduisent à moins de pannes et à une sécurité améliorée.

4) Explosion du prototype Starship SN8

Le prochain et dernier prototype de Starship de 2020, nommé SN8, a pris l’air pendant plusieurs minutes en décembre avant de se retourner et finalement d’exploser à l’atterrissage. Alors que le prototype n’a pas collé à l’atterrissage, il a duré plusieurs manœuvres aériennes, y compris un « flop ventre » similaire à ce que Starship fera pendant les vols opérationnels. Le PDG Elon Musk a semblé ravi des progrès du prototype, déclarant: « Mars, nous y voilà! » dans un tweet .

5) Annulation de Northrop Grumman OmegA

Northrop Grumman était travaille toujours sur le test de tir de sa nouvelle fusée OmegA en février , mais le programme n’était pas prévu pour durer toute l’année. La société a choisi de ne pas aller de l’avant avec le programme après que l’US Space Force n’ait pas inclus OmegA sur sa liste de contractants potentiels pour le lancement de la sécurité nationale, selon Florida Today .

Bien que le programme OmegA lui-même n’existe plus, Northrop Grumman prévoit d’utiliser les leçons tirées de ce programme dans d’autres activités et secteurs d’activité de l’entreprise.

6) Zafar-1 de l’Iran

Le satellite de communication iranien, Zafar 1, n’est pas arrivé en orbite en raison d’un problème de fusée lors du lancement en février. La première étape du lancement à bord de la fusée Simorgh s’est déroulée comme prévu, mais le satellite n’a pas pris suffisamment de vitesse pour se mettre en orbite, a déclaré le porte-parole du programme spatial du ministère de la Défense, Ahmad Hosseini, à la télévision d’État iranienne, selon Associated Press. L’Iran avait subi quelques échecs de roquettes avant celui-ci, y compris un échec de lancement de Simorgh en janvier 2019 et un autre échec de fusée. (le Safir) en février 2019 . Une autre fusée d’Iran semble avoir explosé en août 2019 , selon des images satellite de la société Planet, basée à San Francisco.

7) Échecs de fusées en Chine Long March

Au moins deux des fusées de longue date de la longue marche de la Chine ont échoué lors des lancements en 2020. Un échec en mars a eu lieu avec une nouvelle version de la fusée, appelée Long March 7A , qui était sur son lancement recrue.

Des semaines plus tard en avril, une fusée de la ligne de rappel du vétéran Long March 3B n’a pas réussi à lancer un satellite indonésien . Malgré ces échecs, la Chine est restée active avec le lancement pendant la majeure partie de 2020.

8) Pannes de la fusée chinoise Kuaizhou

La fusée chinoise Kuaizhou a également connu deux échecs de lancement en 2020. Le premier problème a eu lieu en juillet, lorsque une fusée Kuaizhou-11 (lors du tout premier vol pour ce type de fusée) a échoué après avoir semblé réussir à lancer et à séparer ses premier et deuxième étages. Plus tard en septembre, une fusée Kuaizhou-1A a également rencontré un problème lors du lancement, selon SpaceNews . Dans les deux cas, la Chine a brièvement reconnu publiquement l’échec et a déclaré que la cause ferait l’objet d’une enquête.

9) LauncherOne de Virgin Orbit

Virgin Orbit a eu un problème lors de son vol d’essai de la fusée LauncherOne, qui n’a pas réussi à se séparer de son avion porteur, en mai . L’entreprise californienne effectué avec succès plusieurs vols d’essai avant de lâcher la fusée sur un effort raté pour amener une charge utile factice en orbite terrestre basse. Virgin Orbit a déclaré plus tard qu’une anomalie du moteur NewtonThree de LauncherOne était à l’origine du problème.

Virgin Orbit prévoit maintenant un nouveau lancement de test appelé Demo 2 , qui transportera 10 CubeSats en altitude; la mission a été retardée indéfiniment à partir de sa date de lancement en décembre en raison de la pandémie de coronavirus réduisant les effectifs, Virgin Orbit a déclaré sur Twitter en décembre .

10) L’électron de Rocket Lab

La société néo-zélandaise Rocket Lab avait un problème avec le deuxième étage d’une fusée Electron en juillet cela a conduit à la perte des sept petits satellites à bord. En quelques semaines, Rocket Lab a terminé son enquête et a déclaré la panne s’est produite en raison d’une seule connexion électrique défectueuse dans l’étage supérieur de la fusée .

La société s’est rétablie et a terminé avec succès quatre autres lancements en 2020, clôturant l’année avec le lancement d’un satellite japonais d’imagerie de la Terre en décembre .

11) Premier vol d’essai orbital d’Astra

La start-up californienne Astra a rencontré un problème lors de ce qui était censé être sa première mission orbitale. Le booster a décollé avec succès, mais le guidage de la fusée a échoué lors du tir de son premier étage, Astra a déclaré en septembre .

L’entreprise a atteint l’espace avec succès lors d’un deuxième vol d’essai en décembre , mais n’a pas réussi à atteindre l’orbite car l’étage supérieur de Rocket 3.2 n’allait pas assez vite. Après quelques ajustements techniques supplémentaires, Astra prévoit d’envoyer son premier vol payant dans l’espace en 2021 .

12) Vega d’Arianespace

(Crédit d’image: Arianespace)

Arianespace a vu le deuxième échec de sa fusée Vega en novembre , lorsque son amplificateur n’a pas réussi à mettre en orbite des satellites pour l’Espagne et la France. La fusée a enflammé son étage supérieur, Avum, mais le propulseur a dévié de sa trajectoire environ huit minutes en vol et a perdu le contact avec les stations au sol.

Arianespace a dit la cause probable était « un problème lié à l’intégration du système d’activation de buse AVUM quatrième étage est la cause la plus probable de la perte de contrôle du lanceur. » L’enquête est en cours et la date de retour en vol de Vega n’a pas encore été annoncée.

13) Technologies interstellaires du Japon

(Crédit d’image: Interstellar Technologies Inc.)

L’entreprise privée japonaise Interstellar Technologies avait une problème avec sa fusée-sonde Momo-F5 cela l’a fait s’écraser peu de temps après son allumage en juin. La fusée à financement participatif avait une anomalie qui a forcé Interstellar Technologies à envoyer une commande d’interruption 70 secondes après le lancement, et la fusée s’est écrasée dans l’océan Pacifique.

L’altitude maximale de 7,1 miles (11,5 kilomètres) pendant la mission était bien en deçà de son objectif de 62 miles (100 km), un frontière de l’espace internationalement reconnue .

