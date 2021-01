À tous les garçons 3: La bande-annonce pour toujours et pour toujours met fin au voyage de Lara Jean

Toutes les belles histoires prennent fin. Tel est le cas de l’histoire d’amour de Lara Jean. Netflix a publié la première bande-annonce de À tous les garçons: toujours et pour toujours, qui conclura la trilogie rom-com pour adolescents. Le troisième versement reprendra au lendemain de l’année dernière PS je t’aime toujours, qui a vu Lara de Lana Condor et Peter de Noah Centineo conclure la suite sur une note heureuse. Mais vivront-ils heureux pour toujours? Telle est la question au centre de cette bande-annonce.

La bande-annonce commence avec Lara Jean qui appelle Peter de Corée alors qu’elle passe du temps avec sa famille pendant les vacances de printemps. Elle se remémore ensuite les événements qui ont conduit à un moment clé de sa vie; Peter lui demandant de faire le bal. Ils prévoient tous les deux de partir ensemble à l’université après l’obtention de leur diplôme et tout semble bien. Mais un voyage de classe senior à New York laisse Lara remettre tout en question, avec la menace d’une relation à distance jetant une clé dans les rayons de son avenir heureux avec Peter. Sans parler du fait que tout leur plan repose sur leur entrée à Stanford, une université notoirement difficile à intégrer.

Lara Jean et Peter sont fermement devenus un couple dans PS I Still Love You après avoir simplement prétendu en être un dans le premier film. Les choses se compliquèrent lorsque John Ambrose, un autre destinataire d’une de ses anciennes lettres d’amour, entra à nouveau dans la bergerie. En fin de compte, Lara et Peter ont tenu bon. À tous les garçons: toujours et pour toujours se concentre sur Lara Jean Covey alors qu’elle se prépare à la fin du lycée et au début de l’âge adulte. Deux voyages qui changent sa vie l’amènent à réinventer la vie avec sa famille, ses amis et Peter après l’obtention de son diplôme.

Le casting comprend également Janel Parrish (Jolies petites menteuses), Anna Cathcart (Escouade étrange), Ross Butler (13 raisons pour lesquelles), Madeleine Arthur (Couleur hors de l’espace), Bleu Sarayu (La licorne) et John Corbett (Mon gros mariage grec). Michael Fimognari est à nouveau dans le fauteuil du réalisateur, travaillant à partir d’un scénario de Katie Lovejoy. Il est basé sur le roman de Jenny Han, qui a écrit la trilogie de livres qui ont inspiré la série d’adaptations à succès de Netflix. Matt Kaplan est à bord en tant que producteur.

Ce n’est que l’un des nombreux films originaux que le service de streaming a mis en ligne en 2021. Même si une grande partie d’Hollywood espère que les choses reviendront à la normale au box-office, Netflix a doublé le nombre de personnes restant à la maison. Ils sortiront plus de 70 films cette année, avec au moins un nouveau film arrivant chaque semaine. Aussi sur le front rom-com, Le stand des baisers 3 conclura également cette trilogie populaire. À tous les garçons: toujours et pour toujours arrive le 12 février sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

