À tous les garçons 3 heure de sortie: Quand est-ce que Always and Forever sort sur Netflix?

To All The Boys 3 sortira sur Netflix à 12h PST le vendredi 12 février. Voici l’heure à laquelle il sort dans votre pays.

C’est l’heure! À tous les garçons 3: toujours et pour toujours est enfin là, et nous sommes sur le point de conclure l’histoire d’amour de Lara Jean Covey et Peter Kavinsky.

Le troisième film de Netflix À tous les garçons La franchise devrait voir Lara Jean (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo) prendre une grande décision quant à leur avenir, alors qu’ils terminent leurs études secondaires et se dirigent vers l’université. Attendez-vous à une romance, un drame, des larmes, une bande-son absolument incroyable et un dernier aperçu de la relation adorable de LJ + PK.

Mais, avant d’entrer dans quoi que ce soit d’autre, il y a une question très importante: quelle heure À tous les garçons 3 sortir sur Netflix?

Comme toujours, Netflix sortira À tous les garçons 3 basé sur l’heure à leur siège en Californie. Les nouveaux films et émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle ils apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de l’endroit où vous vivez.

Faites défiler vers le bas pour l’heure exacte À tous les garçons 3 sort sur Netflix dans votre pays.

Quelle heure est À tous les garçons 3 sorti sur Netflix?



À tous les garçons 3: À quelle heure sort-il sur Netflix? Image: Netflix

À tous les garçons 3 Heures de sortie de Netflix en fonction de votre fuseau horaire:

À tous les garçons 3: toujours et pour toujours sortira le vendredi 12 février, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez ci-dessous les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux.

États-Unis (PT) – 00h00

États-Unis (HE) – 3 h 00

Brésil (Rio De Janiero) – 5h00

Royaume-Uni (GMT) – 8h00

Europe (France, Espagne, Allemagne, etc.) – 9h00

Japon (Tokyo) – 17h00

Australie – 16h00 (Perth), 19h00 (Sydney)

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 21h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte Ici.



À quelle heure To All The Boys 3 sortira-t-il sur Netflix? Image: Netflix

Où puis-je regarder À tous les garçons 3 en ligne?

À tous les garçons: toujours et pour toujours est un film Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez le regarder est sur Netflix. Il ne pourra être diffusé sur aucun autre service de streaming.

Si vous prévoyez de vous lever tard pour le regarder, le film dure un peu moins de deux heures. Si vous n’avez pas votre propre identifiant Netflix, vous feriez mieux de trouver un ami qui le fait ou de vous inscrire à votre essai gratuit de Netflix dès que possible.

Qu’arrive-t-il à Lara Jean et Peter dans À tous les garçons 3?

Sans trop se gâter, À tous les garçons 3 reprendra après les événements de À tous les garçons 2 et verra Lara Jean et Peter poursuivre leur relation en attendant de savoir s’ils entrent dans le même collège. Alerte spoiler: il est révélé dans la bande-annonce que Lara Jean a fait ne pas entrer dans le même collège que Peter. La bande-annonce tease également un voyage senior à New York, ce qui semble avoir un impact énorme sur la grande décision de Lara Jean à l’université.

Si vous voulez savoir comment se termine la série de livres originaux de Jenny Han pour le couple, vous pouvez tout trouver ici.

